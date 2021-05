Inwazja nowości do Acer: Swift X, Chromebooki, ConceptD i sprzęt dla graczy

Certyfikat VESA DisplayHDR 1000 oznacza, że miłośnicy gier ujrzą znakomity obraz, a twórcy treści będą mogli pracować z realistycznie odwzorowanym materiałem wideo. Doskonałe przyciemnianie lokalne jasność do 1000 nitów i wysoki współczynnik kontrastu sprawiają, że detale wyglądają jak żywe, a barwy są dokładnie odwzorowane na poziomie Delta E<1 z 90-proc. pokryciem przestrzeni DCI-P3. Do tego kompatybilność z technologią NVIDIA G-SYNC zapewnia idealną współpracę monitora z kartą graficzną, która przekłada się na płynną rozgrywkę bez zacinania lub rwania obrazu.



Predator CG437K S będzie dostępny w Polsce od 21 listopada w cenie od 7199 zł.



W trybie gry monitor Predator oferuje graczom osiem wstępnie skonfigurowanych (i personalizowanych) trybów wyświetlania dopasowanych do różnych rodzajów treści, a funkcje Acer LightSense i Acer ColorSense automatycznie dostosowują jasność ekranu i temperaturę barw do otoczenia. Ponadto, monitor został wyposażony w G-SYNC Esports Mode. Wyświetlacz w monitorach z tym oznaczeniem został specjalnie zmodyfikowany pod kątem rywalizacji wyczynowej, w której wyłączono zmienne podświetlenie w celu uzyskania jak najmniejszego opóźnienia, a także zwiększono głębię czerni i dostrojono współczynnik gamma, aby ułatwić dostrzeganie obiektów w ciemnych obszarach.



Predator X38 S jest także wyposażony w analizator opóźnień NVIDIA Reflex - rewolucyjne systemowe narzędzie do pomiaru opóźnień, które wykrywa kliknięcia myszy, a następnie mierzy czas potrzebny na zmianę odpowiednich pikseli na ekranie (np. błysk z lufy). Technologia NVIDIA G-SYNC ULTIMATE gwarantuje natomiast płynność i szybkie tempo rozgrywki, eliminując rwanie obrazu, minimalizując jego zacinanie i redukując opóźnienie wejścia.



Predator X38 S będzie dostępny w Polsce od 21 września w cenie od 9999 zł.



Predator X28



Predator X28 to 28-calowy monitor 4K (3840x2160 pikseli) o smukłej budowie i wąskim obramowaniu, co przekłada się na świeży, estetyczny wygląd. Wyświetlacz Agile-Splendor IPS ze wsparciem HDR oferuje częstotliwość odświeżania 155 Hz (po podkręceniu), czas reakcji wynoszący 1 ms (GtG), a także niezwykłą płynność dzięki technologii NVIDIA G-SYNC wraz z Esports Mode. Monitor jest ponadto wyposażony w analizator opóźnień NVIDIA Reflex.



Funkcje Acer LightSense, ColorSense i ProxiSense gwarantują optymalny wygląd monitora w każdym oświetleniu. Aby zapewnić komfort oglądania, funkcja BlueLightShield Pro zarządza długością fal intensywnego światła, selektywnie odfiltrowując światło niebieskie przy jednoczesnym zachowaniu dokładności odwzorowania barw na poziomie Delta E<1.





Acer prezentuje nowe Chromebooki

Acer Chromebook 514

Acer Swift X - smukły laptop z NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

Odświeżone notebooki serii ConceptD

Predator X28 będzie dostępny w Polsce od 21 października w cenieNowy model Acer Chromebook 317 (CB317-1H) daje użytkownikom największą wśród urządzeń tego typu przestrzeń ekranową. 17,3 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, z powłoką antyrefleksyjną i cienką ramką, pozwala skupić się na żywym i kolorowym obrazie. Duża powierzchnia wraz z opcjonalną kamerką przekładają się na większy komfort połączeń konferencyjnych dla osób pracujących lub uczących się z domu. W sprzedaży dostępna będzie też wersja z ekranem dotykowym.Chromebook 317 wyposażony jest ponadto w wysokiej jakości klawiaturę z opcjonalnym podświetleniem i dużym touchpadem. Całości dopełnia sekcja numeryczna upraszczająca obsługę funkcji rachunkowych, formularzy i innych zadań związanych z ręcznym wprowadzaniem cyfr. Po obu stronach klawiatury znajdują się skierowane ku górze głośniki, nadające dźwiękowi więcej głębi.Wyposażony w procesory Intel Celeron oraz łączność Intel Wi-Fi 6 (Gig+), model Chromebook 317 zapewnia wydajność i komunikację, których potrzebują uczniowie, studenci, użytkownicy biznesowi i domowi. Dodatkowe zalety komputera to do 10 godzin pracy na baterii, dwa w pełni funkcjonalne porty USB 3.2 typu C, po jednym z każdej strony.Modele Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) i Acer Chromebook Enterprise Spin 713 to pierwsze na świecie Chromebooki spełniające normy platformy Intel Evo. Komputery wykorzystują moc procesorów Intel Core i7 11. generacji, mogą się pochwalić wojskową normą trwałości U.S. MIL-STD 810H i możliwością obrotu o 360 stopni. W najnowszej wersji urządzeń znalazło się miejsce dla dwóch, w pełni funkcjonalnych portów USB typu C i Thunderbolt 4. Oprócz tego nowe Chromebooki dostępne są z opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych.Komputery oferują wyświetlacz o przekątnej 13,5 cala i rozdzielczości 2256x1504 pikseli, co przekłada się na 18% więcej przestrzeni na ekranie. Dopełnieniem dla obrazu jest akustyka oparta na systemie DTS Audio i wbudowanym wzmacniaczu. Całość zamknięto w obudowie ważącej 1,37 kg i liczącej 16,9 mm grubości. Bateria z funkcją szybkiego ładowania oferuje do 10 godzin pracy, a w przypadku ładowania przez 30 minut zapewnia działanie urządzenia przez nawet 4 godziny.Do nowości zaliczają się również dwa Chromebooki z wyświetlaczami w popularnym rozmiarze 14 cali. Modele(CB514-1W/CB514-1WT) wykorzystują procesory Intel Core do 11. generacji włącznie i baterie z szybkim ładowaniem, zapewniające do 10 godzin pracy.Komputer posiada także parę portów USB typu C z technologią Thunderbolt 4, podświetlaną klawiaturę i opcjonalny czytnik linii papilarnych. Jego pozostałe cechy to metalowa pokrywa górna oraz zoptymalizowana i wzmocniona konstrukcja, spełniająca wojskową normę trwałości MIL-STD 810H. Touchpad z powłoką Corning® Gorilla® Glass zapewnia płynność nawigacji i odporność na zarysowania oraz korozję. Chromebook wyposażony jest również w łączność bezprzewodową Intel Wi-Fi 6 (Gig+).Acer Chromebook 514 (CB514-1W) dostępny będzie w Polsce w czwartym kwartale 2021 r. w cenie ok. 2399 zł.Wśród nowości, jakie Acer zaprezentował podczas konferencji, znalazł się również(CB514-1W/CB514-1WT), a także(CB314-2H/CB314-2HT). Ten ostatni zaprojektowany został z myślą o uczniach i studentach uczestniczących w nauce zdalnej. Waży zaledwie 1,5 kg i wykorzystuje ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT8183, a bateria urządzenia umożliwia do 15 godzin pracy na jednym ładowaniu. Za wrażenia wizualne odpowiada 14-calowa matryca IPS w rozdzielczości Full HD[ (1920x1080) z wąską ramką o grubości 7,3 mm. Nawigację ułatwi też opcjonalny ekran dotykowy, a łączność zapewni w pełni funkcjonalny port USB typu C.Informacje na temat dostępności i cen modeli Acer Chromebook 317 (CB317-1H), Chromebook Spin 713 (CP713-3W) oraz Chromebook 314 (CB314-2H) zostaną podane w późniejszym terminie.Acer wzbogacił popularną linię laptopów Swift o najnowszy model - Swift X. Komputer powstał z myślą o większej mobilności i wyposażony został w procesor AMD Ryzen serii 5000 z architekturą Zen 3 oraz kartę graficzną GeForce RTX 3050 Ti.Laptop Acer Swift X (SFX14-41G) reprezentuje nowy segment w gamie Swift. Jako pierwsze urządzenie z tej serii dysponuje samodzielną kartą graficzną - NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti i zachowuje przy tym wagę 1,39 kg. W połączeniu z procesorem mobilnym AMD Ryzen 7 5800U i nawet 16 GB pamięci RAM, komputer zapewnia zapas mocy, który sprosta potrzebom np. montażystów wideo czy fotografów. Potencjał Acer Swift X zwiększają dodatkowo: dysk SSD o pojemności do 2 TB i bateria 59 W z funkcją szybkiego ładowania, która umożliwia nawet 17 godzin pracy. Wszystko to zamknięto w metalowej obudowie o grubości 17,9 mm.Laptop Swift X wyposażono w 14-calowy wyświetlacz FHD IPS ze smukłymi ramkami. Ekran cechuje się jasnością 300 nitów i 100% pokryciem palety barw sRGB. Technologia BlueLightShield firmy Acer chroni natomiast oczy użytkownika przed nadmiernym zmęczeniem podczas długotrwałej pracy. Transfer danych, streaming wideo i ładowanie baterii umożliwia port USB-C, a szybką łączność bezprzewodową zapewnia moduł Wi-Fi 6. Laptopa wyposażono także w czytnik linii papilarnych, pozwalający na bezpieczne logowanie za pomocą Windows Hello oraz w funkcję eliminacji hałasu, która dzięki rozwiązaniom AI zapewnia lepszą jakość rozmów wideo.Acer Swift X dostępny będzie w Polsce na przełomie czerwca i lipca 2021 r. w cenie od 3 999 zł.Tajwańska firma zaprezentowała nowe modele wyposażone w procesory Intel Core serii H, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 30 i 16-calowe wyświetlacze o proporcjach 16:10.Stworzone z myślą o projektowaniu graficznym w 2D i 3D, w całości metalowe notebooki ConceptD 5 (CN516-72G) otrzymały nowe procesory Intel Core serii H oraz karty graficzne NVIDIA z modelem GeForce RTX 3060 włącznie. Dla twórców poszukujących najwyższej wydajności i maksimum potencjału dostępny jest również model ConceptD 5 Pro (CN516-72P) z kartą graficzną NVIDIA RTX A5000 lub A3000. Pierwsza z nich umożliwia posłużenie się ray-tracingiem i sztuczną inteligencją w renderowaniu, edycji materiałów 8K i procesach wieloaplikacyjnych.Mając na wyposażeniu nawet do 64 GB pamięci operacyjnej DDR4 i 2 TB pamięci masowej PCIe Gen 4 M.2 SSD w konfiguracji RAID 0, laptopy zapewniają moc obliczeniową i przestrzeń dyskową potrzebną do obsługi klipów 4K, wielu monitorów oraz aplikacji do renderingu 2D i 3D.Chłodzenie procesora i karty graficznej podczas szczególnie obciążającej pracy zapewnia układ Acer Vortex Flow wykorzystujący trzy wentylatory (w tym AeroBlade 3D 5. generacji).Notebooki wyposażone są w szeroki pakiet łącz, w tym dwa porty USB typu C z obsługą Thunderbolt 4, wyjście HDMI 2.1 i czytnik kart SD (SD7.0). Klawiaturę zaprojektowano z myślą o cichej pracy, natomiast 6-calowy touchpad z powłoką Corning Gorilla Glass łączy w sobie czytnik linii papilarnych ułatwiający bezpieczne logowanie.Wszystko to uzupełnia 16-calowy wyświetlacz 3K (3072x1920) PANTONE, obsługujący 100% przestrzeni barw DCI-P3 ze współczynnikiem dokładności Delta E. Notebooki wyposażone są w szeroki pakiet łącz, w tym dwa porty USB typu C z obsługą Thunderbolt 4, wyjście HDMI 2.1 i czytnik kart SD (SD7.0). Klawiaturę zaprojektowano z myślą o cichej pracy, natomiast 6-calowy touchpad z powłoką Corning Gorilla Glass łączy w sobie czytnik linii papilarnych ułatwiający bezpieczne logowanie.ConceptD 7 Ezel (CC715-72G), czyli flagowy model Acera dla twórców, został wyposażony w procesor Intel Core i7-11800H 11. generacji i mobilne wersje kart graficznych NVIDIA, łącznie z modelem GeForce RTX 3080. Dostępny jest również ConceptD 7 Ezel Pro (CC715-72P) z procesorem Intel Xeon W-11955M oraz kartami NVIDIA RTX A5000 lub A3000.W połączeniu z dyskami SSD PCIe o pojemności do 2 TB oraz do 32 GB pamięci operacyjnej DDR4 oznacza to idealny wybór dla twórców pracujących na dużych plikach i korzystających z kilku aplikacji jednocześnie. Dodatkowo najnowsze modele zostały wyposażone w dwa porty Thunderbolt 4 o przepustowości dwukierunkowej do 40 Gb/s z możliwością podłączenia do pięciu urządzeń. Płynną obsługę laptopa zapewnia czuły touchpad pokryty powłoką Corning Gorilla Glass.Pozostałe parametry nowych modeli to m.in. wyświetlacz dotykowy o przekątnej 15,6’’ 4K PANTONE zapewniający pokrycie 100% gamy Adobe RGB przy współczynniku dokładności Delta E<2.Acer odświeżył również linię ConceptD 3, do której zalicza się konwertowalny model CC314-72G i tradycyjny CN314-72G, oba w rozmiarze 14 cali. Dostępne są również modele ConceptD 3 (CN314-72P) i ConceptD 3 Ezel Pro (CC314-72P) z procesorem Intel Core i7 o częstotliwości taktowania do 4,6 GHz oraz kartą graficzną NVIDIA T1200.Wszystkie nowe warianty ConceptD 3 zostały wyposażone w procesory Intel Core serii H 11. generacji. Modele komercyjne i konsumenckie będą oferowane z kartami NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, we wszystkich będą montowane dyski SSD PCIe 4. generacji oraz port Thunderbolt 4 z możliwością szybkiego ładowania.Modele konwertowalne wyposażono ponadto w technologię zawiasów Ezel Hinge, umożliwiającą korzystanie z notebooka w różnych trybach, a także wyświetlacz dotykowy i rysik AES. Wszystkie notebooki ConceptD 3 posiadają wyświetlacze o rozdzielczości 1920x1080 (FHD) z obsługą Pantone, zapewniające pokrycie 100% palety barw sRGB i dokładność Delta E <2.Informacje na temat dostępności i ceny notebooków ConceptD 5 (CN516-72G), ConceptD 5 Pro (CN516-72P), ConceptD 7 Ezel (CC715-72G), ConceptD 7 Ezel Pro (CC715-72P), ConceptD 3 (CN314-72G), ConceptD 3 Pro (CN314-72P), ConceptD 3 Ezel (CC314-73G) i ConceptD 3 Ezel Pro (CC314-73P) w Polsce zostaną podane w późniejszym terminie.Skrót konferencji [email protected] 2021 możecie obejrzeć na poniższym filmie.Źródło: Acer