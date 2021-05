GPD Win Max 2021. Procesory Intela i AMD w minilaptopie z wbudowanym gamepadem

Intel Iris Xe 96 EU i AMD Radeon Vega w GPD Win Max 2021

Miniaturowy laptop o niezłej mocy wkrótce na Indiegogo

Niewielki i całkiem wydajny jak na takie wymiary minilaptop do gier / Foto: GPD

Już w 2020 roku otrzymaliśmy kolejną odsłonę miniaturowego laptopa do gier z wbudowanym gamepadem, czyli GPD Win Max. Jednak teraz GPD postanowiło nieco odświeżyć konstrukcję. Firma nie wprowadza zupełnie nowego modelu, ale ten z dopiskiem 2021 przy nazwie, otrzyma jeszcze lepsze procesory Intela, a nawet (pierwszy raz w historii GPD) AMD.Założenia nie zmieniły się od początku linii GPD Win. Chodzi o minilaptop (o przekątnej 8 cali) z dotykowym ekranem i oczywiście tradycyjnie klawiaturą oraz touchapdem czy zestawem przydatnych standardowych portów. Jednak poza wymiarami, wyróżnia go także wbudowany w bryłę obudowy pełny gamepad z analogowymi gałkami i zestawem przycisków zgodnym z padem od Xboxa czy PlayStation. Komputery GPD Win nigdy nie były przesadnymi mocarzami do gier, ale mogły poradzić sobie z mniej wymagającymi tytułami (szczególnie, że ekran ma rozdzielczość HD 1280 x 800 px, a nie full HD), starszymi grami, emulacją leciwych konsol lub graniem w streamingu.Jednak w 2020 roku otrzymaliśmy GPD Win Max z grafiką Intel Iris Plus 940, a to już niezły układ jak na GPU wbudowany w procesor. Tegoroczny GPD Win Max 2021 będzie miał do wyboru Intel Core i7-1185G7 (10 nm, 4 rdzenie i 8 wątków do 4,8 GHz w turbo, GPU Intel Iris Xe 96 EU), Intel Core i7-1165G7 (10 nm, 4 rdzenie i 8 wątków do 4,7 GHz w turbo, GPU Intel Iris Xe 96 EU) oraz AMD Ryzen 7 4800U (7 nm, 8 rdzeni i 16 wątków do 4,2 GHz w turbo - bazowo 1,8 GHz, GPU Radeon Vega 8). Wcześniej w 2020 roku mieliśmy tylko Intel Core i5-1035G7 ( 10 nm, 4 rdzenie i 8 wątków, 3,7 GHz w turbo - bazowo 1,2 GHz, GPU Intel Iris Plus 940 64 EU).W takim razie poprawa wydajności czysto procesorowej, ale też graficznej, powinna być znaczna. Pozostała specyfikacja, to między innymi dwa porty Thunderbolt 4 zgodne z USB-C (w przypadku procesora AMD tylko USB-C), RAM typu LPDDR4 4266 MHz (o nieznanej pojemności, zapewne 16 GB) i nośniki SSD o pojemności 1 TB lub 2 TB do wyboru, a także dwa USB-A (prawdopodobnie w wersji 3.0) czy HDMI. Niestety pozostała specyfikacja czy cena nie zostały ujawnione. Oczywiście powinniśmy też dostać podobnie tak jak rok temu przewodową kartę sieciową Gigabit Ethernet, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.0, minijack audio 3,5 mm czy aktywne chłodzenie wentylatorami, aczkolwiek to już tylko spekulacje.GPD planuje wkrótce kampanię na Indiegogo ze zniżką nawet w wysokości 40 proc. Można się na nią zapisać. Zapewne liczba sztuk z tak dużym opustem będzie ograniczona, ale powinniśmy też móc skorzystać z innych progów obniżki.Źródło i foto: GPD