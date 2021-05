Mele Quieter2. Mini PC z bogatymi złączami. Pobiera jedynie 10 W zasilania

Całkiem niezłe złącza i interfejsy w jak na niewielki mini PC

Całkiem solidny zestaw portów jak na tak niewielki mini PC / Foto: Mele

Wszechstronna konstrukcja do prostych prac o bardzo niskim poborze energii

Niewielkie wymiary, ale wszechstronne zastosowania / Foto: Mele

Jeśli pamiętacie jeszcze porównywany z cytryną najmniejszy mini komputer na świecie, który potrafi płynnie odtwarzać wideo 4K (Chuwi LarkBox Pro), to Mele Quieter2 został zbudowany w oparciu o ten sam procesor. Jednak Mele Quieter2 wyróżnia się na tle LarkBoxa Pro i kilku innych podobnych konstrukcji o wiele lepszym zestawem złącz i pasywnym bezgłośnym chłodzeniem.Podstawączyrównież jest czterordzeniowy procesor Intel Celeron J4125. Jego taktowanie wynosi 2 GHz (2,7 GHz w trybie podwyższonej wydajności), a wbudowaną grafiką jest Intel UHD Graphics 600. Poza tym Mele Quieter2 ma 8 GB RAM LPDDR4 i nośnik eMMC 128 GB. Opcjonalnie można go zaopatrzyć w szybkie SSD M.2 2280 (ewentualnie mniejsze) NVMe czy M.2 SATA.Wśród interfejsów znajdziemy aż dwa porty HDMI 2.0 obsługujące 4K przy 60 Hz, cztery gniazda USB 3.0, combo minijack audio 3,5 mm (głośniki lub słuchawki z mikrofonem), slot kart microSD, Gigabit Ethernet (przewodowa karta sieciowa), USB-C w roli źródła zasilania, złącze zabezpieczenia Kensington Lock, dwuzakresowe WiFi 5 ac i interfejs Bluetooth 4.2. Zrobiono nawet dostęp do przycisku resetującego CMOS wprost na obudowie. A to wszystko z preinstalowanym Windowsem 10 Pro (oczywiście mini PC Mele Quieter 2 jest też zgodny z Linuxem czy innymi systemami) i w obudowie o wymiarach jedynie 131 x 81 x 18,3 mm. Waga wynosi 203 g.Naprawdę ciekawa konstrukcja do prostych zadań jak np. praca biurowa, przeglądanie zasobów Internetu, słuchanie muzyki i oglądanie filmów (nawet 4K), emulacja starszych konsol, proste gry lub nawet zaawansowane ale w streamingu (jak GeForce Now lub Google Stadia) itp. Ważną kwestią, jest bardzo niski pobór energii elektrycznej. Zasilacz oficjalnie ma 24 W (2A, 12 V), ale autor z kanału Eta Prime już zrobił stosowne testy. W spoczynku wyszło mu jedynie 2,2 W, w lokalnie uruchomionej grze 9,4 W, a maksymalny szczytowy pobór wynosił tylko 15,6 W. To naprawdę niewiele. Można założyć, że w ciągu normalnej pracy raczej nie będzie przekraczał 10 W, a jeśli już, to nie tak często.Mini PC można kupić chociażby na AliExpress. Zależnie od tego, czy zaopatrzymy się od razu w opcjonalną ramkę montażową zgodną z VESA (mini PC można przyczepić wtedy z tyłu monitora lub TV), Mele Quieter2 wyniesie nas obecnie 920,50 zł lub 949,25 zł w sklepie Mele Official Store (). Co ciekawe, szybka kilkudniowa przesyłka Cainiao jest już wliczona w cenę. Sklep zapewnia, że sprzęt dojdzie w jedynie 3 dni, a to dlatego, że wysyłka będzie realizowana z polskiego magazynu. Przy okazji odchodzi nam ryzyko naliczenia dodatkowych opłat dla paczek spoza Unii Europejskiej.Źródło i foto: Mele / Mele Official Store @ AliExpress