Lenovo z rekordowymi wynikami finansowymi za rok fiskalny 2020/21

Lenovo ogłosiło swoje wyniki finansowe za rok fiskalny 2020/2021. Producent znany w Polsce przede wszystkim z produkcji stacji roboczych, monitorów i laptopów (w tym genialnych ThinkPadów) pochwalił się, że firma osiągnęła najwyższe w historii zyski w skali roku. Dość powiedzieć, że Lenovo uzyskało, bagatela, ponad 60 miliardów dolarów (ok. 220 miliardów złotych) przychodów.



Najnowsze wyniki finansowe Lenovo

Grupa Lenovo przedstawiła wczoraj rekordowe wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok fiskalny, wykazujące nadzwyczajny wzrost we wszystkich obszarach działalności grupy. Wyniki finansowe pokazują wyraźnie, że grupa jest odporna na rynkowe zawirowania i kontynuuje zrównoważony, konsekwentny i trwały rozwój poprzez dywersyfikację i transformację działalności, zgodnie z obraną wcześniej strategią korporacyjną 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure i Smart Verticals).



W czwartym kwartale przychody Lenovo wzrosły o 48% rok do roku do 15,6 mld dolarów. Zysk brutto wyniósł 380 mln dolarów, a zysk netto, 260 mln dolarów, co oznacza wzrost, odpowiednio, o 392% i 512%. Wyniki czwartego kwartału zamknęły rekordowy rok, a roczne przychody grupy przekroczyły poziom 60 mld dolarów, czyli o ponad 10 mld dolarów więcej niż w poprzednim roku obrotowym. Zysk rósł jeszcze szybciej i wyniósł prawie 1,8 mld dolarów brutto i 1,2 mld dolarów netto. Obie te wartości wzrosły o ponad 70% rok do roku.



Zarząd Lenovo ogłosił, że wysokość końcowej dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 roku wyniesie 3,09 centów dolara amerykańskiego na akcję.



"Ostatni kwartał to okres najszybszego rozwoju firmy od prawie dekady, a także koniec roku obrotowego, który zamknęliśmy osiągając kamień milowy w postaci nowego rekordu – ponad 60 mld USD przychodów i znaczny wzrost zysku. Te rekordowo wysokie wyniki zostały wypracowane dzięki wykorzystaniu naszych podstawowych kompetencji, które obejmują jasno określoną strategię, innowacyjne produkty, doskonałość operacyjną i model łączenia globalnej strategii z lokalnym podejściem, co pozwala nam odpowiadać na potrzeby ‘nowej normalności’" - mówił Yuanqing Yang, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. "W nadchodzących latach zamierzamy wykorzystywać ogromne możliwości rozwojowe stworzone przez rynkowe trendy modernizacji w zakresie konsumpcji informacji, infrastruktury i aplikacji, aby napędzać długofalowy, zrównoważony wzrost i umożliwić tworzenie przyszłości opartej na jeszcze bardziej inteligentnych rozwiązaniach".



Sukces Lenovo pokazuje jak na dłoni to, że trudny rok 2020 przyniósł krociowe zyski producentom sprzętu umożliwiającego i ułatwiającego pracę i naukę zdalną. Firmie życzymy oczywiście dalszych sukcesów, a nam wszystkim spokojniejszych kolejnych miesięcy i lat. :)



Źródło: Lenovo