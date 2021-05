3D bez okularów w laptopach Acer. Poznajcie technologię SpatialLabs

3D powraca.

SpatialLabs, jak to działa?

SpatialLabs Experience Center

Firma Acer ogłosiła premierę nowej, rewolucyjnej technologii SpatialLabs, która przenosi świat wirtualny w wymiar fizyczny. Zmienia stereoskopowe doświadczenia 3D w nowy, intuicyjny i innowacyjny sposób. Według producenta, treści - dosłownie - unoszą się przed monitorem, co pozwala twórcom ocenić efekt swojej pracy w czasie rzeczywistym z każdej perspektywy i to bez konieczności używania specjalnych okularów.Acer ogłosił także program Developer Program SpatialLabs dla programistów Unreal Engine, którzy chcą prezentować projekty z użyciem SpatialLabs. Osoby wybrane do udziału w programie otrzymają prototypowy laptop ConceptD SpatialLabs - pierwszy efekt nowego rozwiązania.Doświadczenie SpatialLabs polega na połączeniu funkcji śledzenia ruchów oczu, stereoskopowego wyświetlacza 3D i technologii renderowania w czasie rzeczywistym. Funkcja śledzenia ruchów gałek ocznych wykorzystuje zestaw kamer umieszczonych w górnej części urządzenia, które śledzą pozycję i ruchy głowy i oczu użytkownika. Wyświetlacz prototypowego laptopa ConceptD SpatialLabs, który zostanie zapewniony uczestnikom programu dla deweloperów, obejmuje panel UHD 2D i układ ciekłokrystalicznych soczewek do stereoskopii połączony z nim optycznie w górnej części. Razem tworzą innowacyjny moduł, który można przełączać między trybem 2D i stereoskopowym widokiem 3D.Takie połączenie umożliwia modułom przetwarzania graficznego wyświetlanie innego obrazu dla każdego oka użytkownika, co tworzy stereoskopowy efekt 3D, dzięki któremu obraz, można rzec, unosi się przed ekranem. Technologie renderowania w czasie rzeczywistym pozwalają twórcom na interakcję z modelami 3D podczas korzystania z aplikacji SpatialLabs Experience Center, weryfikację pracy w czasie rzeczywistym, usprawnienie prac projektowych i prezentowanie interaktywnych i immersyjnych projektów w stereoskopowym obrazie 3D.Według producenta, takie rozwiązanie technologiczne to dla twórców pracujących z treściami 3D rewolucja. Projektanci korzystają zwykle z wyświetlaczy 2D, które zapewniają jedynie ograniczone informacje o głębi trójwymiarowego obiektu czy sceny. SpatialLabs daje twórcom możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym, jak prezentują się ich projekty.Wyświetlacz prototypowego laptopa ConceptD SpatialLabs ustawiony jest fabrycznie w trybie 2D, dzięki czemu urządzenie można wykorzystywać jak standardowego laptopa. Tryb stereoskopowy 3D włącza się automatycznie dopiero po uruchomieniu aplikacji w narzędziu SpatialLabs Experience Center.SpatialLabs Experience Center to panel obejmujący tutorial poświęcony wykorzystywaniu przedmiotowej technologii, szereg skrótów do aplikacji i plików instalacyjnych aplikacji i dodatków.Na razie nie wiadomo, kiedy laptopy ConceptD SpatialLabs tafią na rynek.Źródło: Acer