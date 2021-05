JVC: nowa linia telewizorów QLED 4K z Android TV

Dwa nowe smartfony na polskim rynku.

JVC Quantum Dot

Marka JVC zapowiedziała od czerwca wprowadzenie na rynek europejski linii telewizorówz systemem Android TV. Obejmie ona zarówno nieduże modele o przekątnych 43 cale, jak również te większe o przekątnej 50, 55 i 65 cali.Polscy konsumenci muszą na razie obejść się smakiem. Lokalna premiera rynkowa JVC QLED 4K zaplanowana została naProducent podaje, że modele JVC Quantum Dot gwarantują ponad 95% pokrycia szerokiej palety barw wg profesjonalnego standardu DCI-P3, co daje imponująco wysoki wynik, zapewniając widzom jeszcze szersze spektrum kolorów i barw. Nie zabrakło też wsparcia dla technologii Dolby Vision HDR.W telewizorach JVC wbudowane głośniki w połączeniu z technologią DTS Virtual X zapewnią dynamiczny dźwięk, dający wrażenie dźwięku przestrzennego.Dzięki systemowi operacyjnemu, modele JVC QLED 4K zapewniają dostęp do bogatych zasobów aplikacji smart z szybkim dostępem do rozrywki, filmów, programów z największych światowych platform streamingowych, jak Disney+, HBO, Netflix , Prime Video, Twitch i wiele innych. Użytkownicy mogą także przesyłać zdjęcia, filmy i muzykę z inteligentnych urządzeń na duży ekran TV, dzięki wbudowanej funkcji Chromecast.Linia bezramkowych JVC QLED TV jest wyposażona w Asystenta Google , co umożliwia sterowanie za pomocą głosu. Poprzez dedykowany na pilocie przycisk Asystenta Google, można poprosić telewizor o wyszukanie programów, zarekomendowanie filmów na wieczór, jak również sterować wybranymi funkcjami TV np. przyciemnianiem światła w pokoju (jeśli tylko do systemu podłączone zostaną odpowiednie urządzenia smart).Nowe modele JVC QLED TV dostępne będą m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Polsce, Rumunii, Czechach; a od września, nowa linia zostanie rozszerzona o TV z przekątną 70 cali.Źródło: JVC