Vivo X60 Pro 5G i Y72 5G. Rusza polska przedsprzedaż z gratisami

Dwa nowe smartfony na polskim rynku.

Nowy system stabilizacji Gimbal 2.0 od vivo

Kilka dni temu marka vivo oficjalnie zaprezentowała swój flagowy smartfon X60 Pro 5G w Europie. Według producenta, nowy członek serii vivo X, z systemem obróbki obrazu zaprojektowanym we współpracy z ZEISS, umożliwia użytkownikom wykonywanie wyjątkowych zdjęć i filmów. Dziś chiński producent ogłosił, że smartfon trafi do polskich sklepów. Jednocześnie zaanonsowano premierę tańszego modeluModel X60 Pro jest wyposażony w trzy aparaty tylne: 48-megapikselowy obiektyw główny, uzupełniony o obiektyw superszerokątny 13MP i obiektyw portretowy 13MP, oraz aparat przedni o rozdzielczości 32MP.Oprócz ulepszeń technicznych, takich jak udoskonalenie gimbala, wprowadzonego w zeszłorocznym modelu vivo X51 5G, zoptymalizowano również oprogramowanie. W ramach wspólnie opracowanego przez firmy vivo oraz ZEISS systemu obrazowania, model X60 Pro pozwala na uchwycenie ostrych portretów z efektem swirly bokeh. Jest to możliwe dzięki odtworzeniu kultowego obiektywu portretowego ZEISS Biotar, który był podziwiany zarówno przez entuzjastów fotografii, jak i profesjonalistów.