PICOmputer na Raspberry Pi Pico zmieścisz w kieszeni. Ma klawiaturę qwerty i ekran

Miniaturowy Raspberry Pi z ekranem i klawiaturą, do kieszeni tak jak smartfon

PICOmputer jest intrygujący, ale Raspberry Pi Pico nie ma wiele mocy

Raspberry Pi czy Arduino są podstawą bardzo wielu intersujących projektów. Można znaleźć zbudowane na jej podstawie niewielkie przenośne i stacjonarne komputery, sterowniki, konsole do gier, roboty, stacje pogodowe, czytniki ebooków i ogrom innego sprzętu. Zazwyczaj chodzi o duże typowe wydania maliny, ale PICOmputer wykorzystuje najtańszą i najmniejszą odsłonę Raspberry Pi Pico, dzięki czemu bez trudu zmieści się w kieszeni.Projekt pomysłu Petera Misenko składa się poza SBC Raspberry Pi Pico także ze specjalnie zaprojektowanej płytki drukowanej i panelu przedniego, niewielkiego ekranu LCD (będą pasować takie z przekątną od 1,3 do 1,54 cala) o rozdzielczości 240 x 240 pixeli, przycisków klawiatury, gniazda zasilania, taśm i przewodów, głośnika, gniazda kart microSD i kilku innych części. Sprzęt jest na tyle mały (100 x 65 mm przy niewielkiej grubości), że bez problemu zmieści się w kieszeni.Pewnym minusem jest jednak jego nieprzenośny charakter, bo nie ma miejsca przeznaczonego na baterię czy akumulator. Oczywiście zawsze można posłużyć się powerbankiem. Całość trzeba wykonać we własnym zakresie, ale na platformie Tindie () można kupić kilka wariantów zestawów. Od samej płytki drukowanej po kompletną paczkę z Raspberry Pi Pico, panelem przednim, ekranem i innymi częściami (obecnie niestety nie ma dostępnych pełnych paczek), którą wystarczy tylko polutować i skręcić, bez konieczności dokupowania jakiś komponentów we własnym zakresie. Dokumentację znajdziemy na GitHubie ().Naturalnie trzeba brać pod uwagę możliwości serca projektu, czyli Raspberry Pi Pico. To zdecydowanie najsłabsza z malin, a w dodatku mająca tylko jedno wejście microUSB, więc funkcjonalność komputerka PICOmputer jest ograniczona. Jeśli jednak macie zastosowanie dla linuksowego małego komputera na malinie w wersji pico, a perspektywa sterowania samą klawiaturą i niewielki ekran nie przeszkadza, to naprawdę ciekawy koncept.Źródło: liliputing / Foto: Peter Misenko @ YouTube