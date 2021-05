Xiaomi tryumfuje po decyzji sądu w USA

Ważna decyzja.

Spółka jest wdzięczna za zaufanie i wsparcie ze strony swoich globalnych użytkowników, partnerów, pracowników i akcjonariuszy. Firma ponownie podkreśla, że jest otwartą, przejrzystą, notowaną na giełdzie, niezależnie zarządzaną i prowadzoną korporacją. Firma będzie nadal dostarczać użytkownikom niezawodne produkty i usługi z zakresu elektroniki użytkowej oraz nieustannie tworzyć niesamowite produkty w uczciwych cenach, aby umożliwić wszystkim na świecie lepsze życie dzięki innowacyjnym technologiom.

Zawirowania związane z sankcjami nakładanymi przez amerykański rząd na chińskie firmy mogą mieć naprawdę poważne konsekwencje. Doskonałym przykładem jest tutaj Huawei, który po wpisaniu na "czarną listę USA" stracił dostęp do amerykańskich technologii i musiał zaprzestać współpracę m. in. z Google.Na początku stycznia tego roku dowiedzieliśmy się, że Xiaomi może podzielić los Huawei . Amerykanie uznali, że firma może współpracować z chińską armią, a to z kolei stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa USA.Warto pamiętać, że wpisanie na czarną listę Departamentu Obrony różniło się od tej listy, na którą wpisane jest Huawei. W przypadku Xiaomi, sprawa rozbiła się o inwestorów. Wszystkie osoby z USA oraz firmy, które inwestowały w chińskiego giganta musiały wycofać się z tego procederu oraz sprzedać swoje udziały, a także papiery wartościowe oraz akcje maksymalnie do 11 listopada 2021 roku. Oprócz Xiaomi, na czarną listę trafili także inni, chińscy giganci, w tym firma COMAC zajmująca się produkcją samolotów.Xiaomi odwołało się od decyzji do amerykańskiego sądu. 25 maja 2021 r. o godz. 16:09 (czasu wschodniego) Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii wydał ostateczne postanowienie o uchyleniu Decyzji Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych o uznaniu Spółki za(CCMC).Chiński gigant podkreśla, że sąd formalnie zniósł wszelkie ograniczenia w zakresie możliwości nabywania lub posiadania papierów wartościowych Spółki przez osoby i firmy z USA.- czytamy w oficjalnym oświadczeniu Xiaomi.Jak widać, użytkownicy sprzętu Xiaomi mogą być spokojni. Firma nie straci dostępu do technologii amerykańskich firm.Źródło: Xiaomi