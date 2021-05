Windows Terminal zastąpi Wiersz Poleceń w roli domyślnej aplikacji

Przydatna zmiana.

Windows Terminal zamiast Wiersza Poleceń

Windows Terminal w stabilnej wersji został udostępniony mniej więcej w połowie maja ubiegłego roku. Narzędzie zaprezentowane w trakcie Build 2019 stworzono z myślą o programistach pragnących korzystać z nowocześniejszej i bardziej rozbudowanej odmiany wiersza poleceń, pozwalającej uzyskiwać łatwy dostęp do PowerShell i Windows Subsystem for Linux (WSL). Już wkrótce Terminal będzie mógł zastąpić Wiersz Poleceń (CMD) w roli domyślnego programu. Windows Terminal to szalenie praktyczna aplikacja. Daje ona użytkownikom choćby możliwość otwierania różnych narzędzi CMD w różnych zakładkach. Dla przykładu, można go wykorzystać do uzyskania dostępu do Wiersza Polecenia i PowerShell w tym samym czasie i wygodnie się pomiędzy nimi przełączać. Ponadto, pozwala personalizować tła i inne elementy interfejsu w taki sposób, aby usprawnić pracę programistów i innych zaawansowanych użytkowników.