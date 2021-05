NVIDIA oficjalnie zapowiedziała premierę nowych kart graficznych

W sieci pokazał się teaser.

Nowe karty graficzne NVIDIA

Koniec spekulacji. NVIDIA zapowiedziała oficjalnie premierę swoich nowych kart graficznych dla graczy. Popularny producent zrobił to za pośrednictwem krótkiego teasera, publikowanego za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych. Jakie układy graficzne zadebiutują 31 maja tego roku?Już za cztery dni wszyscy będziemy najprawdopodobniej świadkami premiery co najmniej dwóch kart graficznych. NVIDIA niczego oficjalnie jeszcze nie potwierdziła, ale na sklepowe półki trafią (oby!) GeForce RTX 3080 Ti oraz GeForce RTX 3070 Ti. W trakcie konferencji odbywającej się w ramach Computerx 2021 powinniśmy zobaczyć konstrukcje debiutujące ze specjalnymi limiterami, zmniejszającymi ich efektywność w zakresie wydobycia Ethereum. Ethereum to obecnie najpopularniejsza kryptowaluta, wydobywana dzięki mocy obliczeniowej GPU.O NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti co nieco dowiedzieliśmy się z wcześniejszych przecieków.