SteelSeries przedstawia nową serię Prime. Gamingowe myszki i słuchawki

Myszki Steelseries Prime dla wymagających graczy, bez zbędnych rozpraszających funkcji

Słuchawki Steelseries Arctis Prime z certyfikatem serwisu Discord

Znany głównie z akcesoriów i komputerowych urządzeń wskazujących SteelSeries zaprezentował nową linię produktów o nazwie Prime. Powstała przy współpracy z zawodowymi utytułowanymi esportowcami, a także bazuje na 20 latach doświadczenia Steelseries w branży sprzętu dla graczy.Wśród konsultantów znalazło się aż ponad 100 czołowych profesjonalnych graczy. Według firmy, zarówno nowe lekkie i ergonomiczne myszki jak i słuchawki Arctis zostały wyposażone w najlepsze rozwiązania sygnowane logiem Steelseries. Co ciekawe, zrezygnowano ze zbędnych wodotrysków, produkty mają przede wszystkim użyteczne funkcje i dobre parametry.Portfolio myszek otwiera Stellseries Prime. Producent postawił na przetestowany ergonomiczny kształt (choć oczywiście gusta i preferencje ergonomii są różne) i niską wagę wynoszącą 69 gramów. Obudowa pokryta jest matową powłoką polepszającą chwyt. Jak można przeczytać w informacji prasowej - "Sensor TrueMove Pro to czysta esportowa wydajność a zmiana ustawień jest intuicyjna i szybka." Wariant Prime+ ma jeszcze więcej udogodnień. "Dodaje możliwość pełnego dostosowania ustawień bezpośrednio z poziomu produktu – bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania." Charakteryzuje się wagą 71 gramów i jeszcze lepszym sensorem TrueMove Pro+ z czujnikiem śledzenia lift-off distance.Dla wymagających i potrzebujących bezprzewodowych rozwiązań graczy, Steelseries przygotował mysz Prime Wireless, która łączy zarówno dotychczasowe właściwości jak i działanie bez kabli. Bateria jest w stanie zapewnić ponad 100 godzin pracy, ma też funkcję szybkiego ładownia. Waga nie jest przesadnie duża mimo ogniwa i wynosi tylko 80 gramów. "Sensor TrueMove Air oferuje profesjonalną wydajność z prawdziwym śledzeniem ruchu 1:1 i łatwą zmianą ustawień."Innego typu akcesorium są słuchawki Steelseries Arctis Prime. Tak samo jak poprzednie produkty, zostały stworzone we współpracy z esportowcami. Mogą pochwalić się nowymi poduszkami ze sztucznej skóry, które niwelują dźwięki otoczenia czy przetwornikami dźwięku wysokiej jakości. Inne atuty, to chociażby lekka, ale wytrzymała metalowa konstrukcja czy mikrofon certyfikowany przez Discord (z redukcją szumu), a nawet możliwość przewodowej pracy po podpięciu kabla z tradycyjną końcówką minijack audio 3,5 mm.Premiera serii Prime wiąże się też ze stworzeniem specjalnego turnieju PUBG o nazwie Prime Cup, w którym wezmą udział czołowi gracze związani z marką Steelseries. Wszystkie opisywane produkty powinny być już dostępne w sprzedaży. Odpowiednio w sugerowanych cenach: mysz Steelseries Prime - 309,99 złotych, mysz Steelseries Prime+ - 399,99 złotych, mysz Steelseries Prime Wireless - 629,99 złotych i słuchawki Steelseries Arctis Prime - 539,99 złotych.Źródło i foto: Steelseries