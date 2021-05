Nadchodzi aktualizacja standardu USB-C. To dobra wiadomość dla graczy i nie tylko

Większa moc.

Branżowa grupa USB Implementers Forum (USB-IF) zajmująca się standardem USB-C ogłosiła. Kluczowa zmiana to zwiększenie maksymalnej mocy do 240 watów, która przyda się szczególnie w przypadku laptopów do gier i innych energochłonnych urządzeń.Złącza USB-C znajdziemy obecnie w większości smartfonów (z wyjątkiem iPhone'ów, gdzie Apple wciąż stosuje własny standard Lightning), laptopów, komputerów PC i innych urządzeniach, jak monitory czy drukarki. Maksymalna moc obsługiwana obecnie wynosi 100 watów, zwiększenie tego parametru pozwoli zasilić nie tylko lekkie notebooki, ale i bardziej wymagające urządzenia.

Obecnie USB-C oferuje maksymalnie 100W / foto. Baseus

USB-IF zaznacza w specyfikacji USB Type-C 2.1, że nowe kable będą posiadały specjalne oznaczenia, aby konsument miał pewność, że przewód wspiera moc do 240 watów. Nowy standard sprawi, że za pomocą USB-C bez problemu zasilimy 32-calowy monitor Dell UltraSharp 4K (szczytowe zużycie energii 230 watów) czy 17-calowy laptop do gier HP Omen. Oczywiście na rynku wciąż znajdziemy sporo laptopów czy dużych drukarek wielofunkcyjnych, które zużywają jeszcze więcej energii.Sporą zaletą USB-C są jego kompaktowe wymiary oraz dwustronność. W przeciwieństwie do klasycznego USB, w przypadku nowego standardu nie ma znaczenia, którą stronę kabla włożymy do portu.Źródło: Cnet