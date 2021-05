Valve po cichu buduje przenośny komputer do gier. Alternatywa dla Switcha?

Oby ten pomysł wypalił.





Valve może pracować nad alternatywą dla Nintendo Switch





Gabe Newell has teased either Valve or Steam's games coming to consoles in this calendar year, at a public Q&A held in a public school yesterday morning. pic.twitter.com/TbKnrc6fZn — Tyler McVicker (@Tyler_McV) May 11, 2021

W tym roku mija prawie 10 lat od momentu wprowadzenia na rynek przez Valve sprzętów Steam Machines. Te przenośne konsolki napędzane Linuksem niestety nigdy nie stały się wybitnie popularne. Co innego można powiedzieć o Nintendo Switch – ten sprzęt pomimo istnienia już przez dobry kawał czasu, nadal cieszy użytkowników. Valve chce jednak ponownie spróbować swoich sił z przenośnym gamingiem.Raport, który przedostał się do sieci zdradza, że firma pracuje nad nową generacją przenośnego komputera.Informacja o rozwoju nowego produktu przez Valve pochodzi od Sama Machkovecha z serwisu Ars Technica – dziennikarz ten twierdzi, iżma wiele źródeł, które potwierdzają, że wspomniana firma faktycznie rozwija urządzenie. Przedsiębiorstwo ma w tym wypadku postawić na sprzęt z ekranem dotykowym, panelem dotykowym, przyciskami oraz przenośnymi akcesoriami w postaci joysticków.Brzmi znajomo, prawda? Dokładnie tak, jak działa Nintendo Switch. Co ciekawe, nowy sprzęt od Valve miałby (znów) działać pod kontrolą Linuksa i posiadać na start kilka zoptymalizowanych produkcji wprost ze Steam. Oprócz tego, Valve ma rozwijać także specjalny system dokowania oraz kompatybilność z interfejsem USB typu C. Jak miałby się nazywać ten sprzęt? Według przecieków, które znaleziono w kodzie – SteamPal. Co o tym sądzicie?Sam Gabe Newell w ostatnich miesiącach drażnił się z prasą na temat potencjalnej możliwości stworzenia przenośnego komputera nowej generacji. Na ten moment istnieje jednak zbyt wiele pytań, na które trzeba będzie w końcu odpowiedzieć.To między innymi kwestie związane z ekosystemem gier przeznaczonych na Linuksa, jak również samymi optymalizacjami i dostępnością produkcji, które miałyby zachęcić graczy.Oby tylko to urządzenie nie skończyło, jak Steam Machines. Potencjał jest – trzeba go tylko dobrze i solidnie wykorzystać.Źródło: ArsTechnica / fot. Valve