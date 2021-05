Najszybszy HDD na świecie. Dysk twardy Seagate Exos 2X14 z transferem jak SSD

Ponad 500 MB/s w HDD Seagate Exos 2X14 Mach.2, to imponujące osiągi

Foto: Seagate

Czekacie na superszybkie HDD jak SSD? Nowy Seagate nie jest modelem na rynek konsumencki

Foto: Seagate

Właśnie staliśmy się świadkami kolejnej przesłanki, która sugeruje, że powoli kończy się czas dysków SSD SATA. Ale HDD o dziwo nie, bo wciąż znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzeba ogromnych pojemności, a cena SSD jest jednak o wiele wyższa. Ba, z tego samego powodu w CERN używa się nawet do tej pory taśm magnetycznych. Seagate zaprezentował najnowszy dysk twardy dedykowany centrom danych, który dorównuje konstrukcjom SSD SATA.Seagate Exos 2X14 Mach.2 w rozmiarze 3,5 cala może poszczycić się sekwencyjnym transferem na poziomie 524 MB/s. To wręcz kosmiczne wartości jak na HDD, które można bardziej kojarzyć z SSD SATA. Oczywiście losowe mniejsze próbki nie są już tak szybko odczytywane i zapisywane jak przy SSD, ale wciąż 304 IOPS w losowym odczycie i 384 przy zapisie robi wrażenie w kontekście HDD. Zastosowano profesjonalny serwerowy interfejs 12 Gb/s SAS, talerze z prędkością obrotową 7200 rpm i 256 MB pamięci podręcznej. Nieprzeciętne transfery osiągnięto dzięki hermetycznej obudowie wypełnionej helem i autorskiej technologii MACH.2, czyli podwójnemu serwomechanizmowi.Minusem jest niestety nieco wyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porównaniu do typowych serwerowych czy konsumenckich HDD 3,5 cala. Według Seagate, typowa praca pod obciążeniem pobiera 13,5 W, a przy bezczynności 7,2 W. Jednak włączenie trybu Power Ballance obniża apetyt dysku Seagate do poziomu poniżej 12 W, czyli zbliżonego do standardowych HDD. Niestety sekwencyjny odczyt spada wtedy o 50 proc, a losowy o 5-10 proc. Różnice w poborze niby nie są ogromne, ale przy wielkich serwerowniach i setkach czy tysiącach HDD, mogą być istotne.Dyski Seagate Exos 2X14 Mach.2 o pojemności 14 TB nie będą dostępne na zwykłym konsumenckim rynku. To produkty zarezerwowane do profesjonalnych zastosowań w centrach danych. Mimo wszystko wykorzystanie i rozwój takich technologii może w przyszłości spowodować znacznie lepsze osiągi także w kolejnych modelach zwyczajnych domowych HDD.Oczywiście o ile Seagate czy inne firmy zechcą przystosować je do sprzętu z tego segmentu klientów. SSD NVMe oczywiście dalej są o wiele szybsze, a nawet można to powiedzieć o SSD SATA w losowych operacjach, niemniej pewnie wielu użytkowników chcących mieć duże pojemności, widziałoby w swoich domach HDD podobne do Exosa 2X14 Mach.2.Źródło i foto: Seagate / tomshardware