Święto marki Anker na AliExpress. Głośniki i słuchawki mocno przecenione

Sprzęt audio na każdą okazję i kieszeń.

SPADEK

1. Bezprzewodowy głośnik Anker Soundcore Motion+

2. Głośnik Anker Soundcore 2

3. Głośnik Anker Soundcore Flare Mini

4. Słuchawki Anker Soundcore Life Q30

5. Słuchawki Anker Soundcore Life Q20

6. Słuchawki Anker Soundcore Life Q10

7. Słuchawki TWS Anker Soundcore Life P2

8. Słuchawki TWS Anker Soundcore Liberty Neo

9. Słuchawki TWS Anker Soundcore Liberty Air 2

10. Zestaw do pracy w domu AliExpress X Anker

11. Głośnik Anker Soundcore 3

12. Słuchawki TWS Anker Soundcore Life A2 NC

13. Słuchawki Anker Soundcore Life Q35

Partnerem artykułu jest AliExpress





Firma Anker produkuje dobre jakościowo i przystępne cenowo sprzęty audio. Już jutro klienci platformy AliExpress będą mieli okazje kupić ich produkty w jeszcze lepszych cenach dzięki świętu marki . Akcja promocyjna ruszy 28 maja o godzinie 9.00 czasu polskiego i potrwa do 30 maja do godziny 8.59. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sklepu.Warto również wspomnieć, że wszystkie urządzenia przedstawione w tym artykule będą posiadały opcję wysyłki z magazynów ulokowanych w Europie. To oczywiście znacznie przyśpieszy czas oczekiwania na przesyłkę.Ceny będziemy mogli dodatkowo obniżyć wykorzystując kod, który da nam $7 zniżki przy zamówieniu na minimum $60. Kod będzie aktywny w dniach 28 - 30 maja.Anker Soundcore Motion+ potrafi grać naprawdę głośno, wspiera technologięoraz posiada certyfikat. Głośnik wyposażono w baterię o pojemności 6700 mAh, która zapewnia aż do 12 godzin słuchania muzyki. Urządzenie możemy sparować z telefonem za pomocą protokołu Bluetooth 5.0, który pozwala płynnie strumieniować muzykę bez zakłóceń.Soundcore Motion+ spełnia normę wodoodporności, więc można go wykorzystać np. na plaży lub przy basenie. Głośnik jest w stanie wygenerować dźwięk o mocy do 30W, co jest niezłym wynikiem jak na tak niepozorny sprzęt.dostępny będzie za ok. 306 zł ($82.76) Soundcore 2 wyróżnia się długim czasem pracy – urządzenie może grać nawet do. Głośnik korzysta z technologii Bass Up by uzyskać głębszy bas. Producent zadbał o to by urządzenie było wodoodporne (IPX7) dzięki czemu nie ma problemu by zabrać je ze sobą np. na plażę. Co ciekawe, możemy sparować dwa głośniki Soundcore 2 z jednym urządzeniem by uzyskać dźwięk stereo.do kupienia za ok. 125 zł ($33.99) Producent chwali się, że głośnik zapewnia oszałamiającydzięki wykorzystaniu dwóch głośników neodymowych o łącznej mocy 10W. Na urządzeniu umieszczono, który zmienia kolory w rytm muzyki. Głośnik możemy zabrać praktycznie wszędzie ze sobą dzięki jego kompaktowej budowie oraz klasie wodoodporności IPX7. Parując dwa Flare Mini z jednym urządzeniem pozwala osiągnąć dźwięk stero. Głośnik może pracować do 12 godzin na jednym ładowaniu.dostępny będzie w AliExpress za ok. 122 zł ($33.23) Słuchawki mogą się pochwalić, która jak podaje producent, nawet do 95% dźwięku generowanego przez silnik samolotu. Redukcję szumów możemy dostosować do środowiska w którym się znajdujemy. Urządzenie posiada profile dla wyciszenia dźwięku w transporcie, w pomieszczeniach lub na zewnątrz.Słuchawki mogą grać nieprzerwanie, a już 5 minut ładowania zapewnia do 4 godzin słuchania muzyki. Life Q30 możemy sparować z dedykowaną aplikacją na smartfony, która daje nam dostęp do 22 ustawień equalizera oraz pozwala nam ustawić własne. Słuchawki można sparować z telefonem także za pomocą NFC. Urządzenie pozwala również na jednoczesne połączenie się z dwoma urządzeniami na raz za pomocą Bluetooth.Słuchawki Anker Soundcore Life Q30 kupimy za ok. 257 zł ($69.68) Producent zadbał o certyfikat, które potrafi wyciszyć dźwięki otoczenia jak ruch drogowy czy silniki samolotu. Słuchawki korzystając z technologii BassUp by dostarczyć głębsze basy. Nauszniki wykonane są z pianki memory foam, dzięki czemu dopasowują się do naszych uszu.Kolejną zaletą Anker Soundcore Life Q20 jest dość długi czas pracy na jednym ładowaniu –, co przekłada się na mniej więcej 600 przesłuchanych piosenek.Słuchawkidostępne będą za ok.Pierwszym co przyciąga uwagę do słuchawek to bardzo długi czas działania - potrafią one wytrzymać nawet. Dobre brzmienie muzyki zapewniają certyfikat Hi-res Audio oraz technologia BassUp. Dzięki składanej konstrukcji słuchawek są one bardzo łatwe do transportu.Słuchawkidostępne w AliExpress za 121 zł ($32.88) Słuchawki Soundcore Life P2 wyposażone są w, który mają zapewnić bogatszy i bardziej wyrazisty dźwięk. Jedno ładowanie słuchawek powinno zapewnić do 7 godzin pracy, a korzystanie z etui ładującego może wydłużyć ten czas do 40 godzin. Nawet 10 minut ładowania wystarczy by zapewnić godzinę słuchania muzyki.Dzięki 4 mikrofonom i technologi redukcji szumów cVc słuchawki zapewniają wysoką jakość połączeń. Life P2 mogą także działać wgdzie każda ze słuchawek działa niezależnie od siebie. Na koniec warto wspomnieć, że sprzęt spełnia normę wodoodporności IPX7.Anker Soundcore Life P2 kupimy za ok. 146 zł ($39.52) Producent podaje, że wyposażył słuchawki w profesjonalnie dostrojone, które pozwalają wychwycić każdy szczegół i niuans w słuchanej muzyce. Głęboki bas uzyskiwany jest dzięki technologii BassUp. Osoby aktywne fizycznie na pewno będą zadowolone z faktu, że Liberty Neo są odporne na pot i deszcz. Technologiazapewnia też, że słuchawki nie wypadną nam z uszu podczas ćwiczeń. By zapewnić jak najlepszą łączność z innymi urządzeniami, słuchawki korzystają z technologii Bluetooth 5.0 oraz anteny FPC.dostępne za ok. 122 zł ($33.05) Słuchawki zapewniają dobrą jakość połączeń dzięki 4 wbudowanym mikrofonom oraz technologii redukcji hałasu. Słuchawki pochwalić się mogą całkiem długim czasem pracy - mogą wytrzymać do 7 godzin odsłuchiwania muzyki, a dzięki etui ładującemu możemy ten czas wydłużyć do 28 godzin. Już 10 minut ładowania potrafi zapewnić do 2 godzin pracy.Na główkach słuchawek umieszczono panel dotykowy, który pozwala je kontrolować. Liberty Air 2 możemy także sparować z dedykowaną aplikacją na smartfony, która da nam dostęp do 22 ustawień equalizera. Słuchawki korzystają również z technologii, które analizują wrażliwość naszego słuchu i dostosowuje do nas ustawienia EQ.Słuchawki TWSdo kupienia za ok. 303 zł ($82.22) Zestaw przygotowany z myślą o osobach pracyjacych z domu. W skład zestawu wchodzą słuchawki TWS. To drugie urządzenie zostało zaprojektowanie by ułatwić prowadzenie konferencji w warunkach domowych. Dzięki wykorzystaniu 6 mikrofonów, słuchawki są w staniu wychwycić głosy do 8 osób w zasięgu 360 stopni.pomaga redukować hałas otoczenia by połączenia były czyste i wyraziste. Bateria 6700 mAh zapewniaprzez co nie musimy się obawiać, że sprzęt wyłączy się w trakcie prowadzenia konferencji. Anker PowerConf to urządzenie typu plug & play. Sprzęt jest gotowy do pracy zaraz po podłączeniu do komputera kablem USB-C. PowerConf współpracuje w wieloma popularnymi programami takimi jak Skupe, Google Hangouts, Zoom, WebEx, GotoMeeting, itd.Zestaw do pracy domowej AliExpress X Anker kupimy za ok. 447 zł ($121.36) Soundcore 3 wyposażony jest w podwójny sterownik audio z membraną z tytanu. Zapewnia on krystaliczne czyste tony do 40 kHz i minimalizują zniekształcenia. Dźwięk stereo 16W i technologia BassUp pomagają uzyskać pełniejsze brzmienie. Urządzenie jest wodoodporne (IPX7), a bateria potrafi wytrzymać do 24 godzin na jednym ładowaniu. Głośnik możemy sparować z aplikacją na smartfona, która oferuje nam 4 ustawienia equalizera i pozwala nam stworzyć własne.dostępny będzie za ok. 163 zł ($44.30) Słuchawki oferują, która potrafi "wyłączyć" nawet do 90% dźwięków z otoczenia. Life AC2 oferuje kilka trybów wyciszenia w zależności od środowiska w którym się znajdujemy. Mamy tutaj do wyboru redukcję hałasu dopasowaną do transportu, środowiska zewnętrznego oraz pomieszczeń.Urządzenie wyposażono w 6 mikrofonów by zapewnić krystalicznie czystą jakość rozmów. 11 mm przetworniki generują do 50% więcej basu. Słuchawki mogą odtwarzać muzykę do 7 godzin na jednym ładowaniu, a dzięki etui ładującemu możemy ten czas wydłużyć nawet do 35 godzin. W zestawie znajdziemy asortymentby każdy mógł dopasować słuchawki do swoich uszu.kupimy za ok. 248 zł ($67.66) 40-calowe przetworniki z jedwabną membraną eleminują zakłócenia oraz odtwarzają muzykę w szerszym zakresie częstotliwości. Dzięki temu zapewniają dźwięk z certyfikatem. Urządzenie korzysta z technologii, która przysyła 3 razy więcej danych niż Bluetooth. Daje to nam bezstratny transfer, dzięki któremu usłyszymy każdy szczegół w odtwarzanej przez nas muzyce.Słuchawki oferują także aktywną redukcję hałasu z kilkoma dostępnymi profilami dopasowanymi do naszych potrzeb - w transporcie, na zewnątrz i w pomieszczeniach. Life Q35 korzysta z usług sztucznej inteligencji, która pomaga zapewnić czysto brzmiące połączenia bez żadnych zakłóceń. Wbudowany czujnik wykrywa, gdy zdejmiemy słuchawki z uszu i natychmiastowo zatrzymuje odgrywaną piosenkę.Słuchawki Anker Soundcore Life Q35 kupimy za ok. 505 zł ($137.99)