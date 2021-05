Odkurzacz bezprzewodowy RedKey F10 - wygodny, mocny, niedrogi

Wkrótce w sprzedaży.

Odkurzacze bezprzewodowe, zwane także odkurzaczami pionowymi, to doskonała wymówka do pozbycia się ciężkiego i nieporęcznego odkurzacza przewodowego. Ceny tych urządzeń spadają, a skuteczność i czas pracy na baterii rosną. W 2021 roku za cenę kilkuset złotych można sprawić sobie sprzęt o wysokiej sile ssania, a co za tym idzie świetnej skuteczności odkurzania, z którego obsługą poradzi sobie tak dziecko, jak i osoba starsza. Za przykład może posłużyć RedKey F10, którego przedpremierowe testy goszczą już w sieci.RedKey F10 to sprzęt, który wedle zapowiedzi producenta ma pozytywnie zaskakiwać skutecznością dzięki silnikowi o mocy 400 W. Autorski system zasysania powietrza opracowany przez markę Redkey jest w stanie wychwycić nawet 99,97% cząsteczek kurzu. W efektywnym sprzątaniu zanieczyszczeń pomagają zarówno obrotowa turboszczotka, jak i LED-y doświetlające powierzchnię przed szczotką odkurzacza. Odkurzacz RedKey ma spisywać się rewelacyjnie tak na podłogach, jak i dywanach.

Moc ssania RedKey F10 stoi na wysokim poziomie

Sprzedaż RedKey F10 ruszy w czerwcu

Źródło: RedKeyDzięki składanej konstrukcji odkurzacz RedKey ma sięgać w każdy zakamarek pomieszczeń w taki sposób, aby użytkownik nie był zmęczony procesem sprzątania. Za sprawą odpowiedniej budowy rury odkurzacza, sięgnie ona z łatwością pod łózko, fotel lub kanapę. Bardzo ciekawą innowacją jest system automatycznego dostosowywania siły ssania do napotykanych zabrudzeń. Pozwala to nie tylko poprawić efektywność działania urządzenia, ale też oszczędzać jego baterię. Producent chwali się, że RedKey F10 usuwa zanieczyszczenia lepiej nawet o 40% od innych odkurzaczy bezprzewodowych, sprzedawanych w podobnej cenie.Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie przed tym, aby to użytkownik odkurzacza decydował o sile ssania. Stąd też pięciostopniowa jej regulacja - najwyższy poziom ssania to aż 23 kPa. Dywan z długim włosiem nie powinien stanowić dla tego akcesorium żadnego wyzwania. W poruszaniu się szczotki po każdej powierzchni pomagają duże kółka, zmniejszające tarcie i zapobiegające uszkadzaniu delikatnych tkanin.Źródło: RedKeyRedKey F10 oferuje mnóstwo rozwiązań uprzyjemniających i ułatwiających sprzątanie. Wśród nich warto wymienić bardzo łatwy montaż, prostą obsługę oraz funkcje pokroju szybkiego odczepiania obrotowej szczotki, celem łatwiejszego jej czyszczenia. Warto wspomnieć o obecności trójwarstwowego filtra (z elementami ze stali nierdzewnej, można je myć wodą!), dopracowanego pod kątem potrzeb alergików oraz bezkontaktowego systemu opróżniania pojemnika na nieczystości o pojemności 600 ml.Źródło: RedKeyBateria o pojemności 2500 mAh w RedKey F10 pozwoli nawet na 60 minut działania (8 minut w trybie najwyższej wydajności) , co pozwoli posprzątać powierzchnię nawet 200 metrów kwadratowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokupić akcesoryjną baterię, by łatwo wymieniać ją jednym kliknięciem w trakcie sprzątania.Redkey F10 ma trafić do sprzedaży w czerwcu tego roku. Będziecie mogli go kupić m.in. na AliExpress i zamówić z darmową dostawą do polski.Źródło: mat. własny