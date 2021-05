Dzięki Eco Rating konsumenci dowiedzą się, które smartfony są bardziej ekologiczne

OPPO zostało partnerem systemu ekologicznego znakowania smartfonów.

foto. OPPO

Zgodnie ze swoją misją „Technology for Mankind, Kindness for the World”, OPPO, jako jedna z pierwszych firm, wsparło inicjatywę. Firma udostępniła wszelkie potrzebne informacje, aby pomóc zastosować sprawiedliwą, obiektywną i spójną metodologię oceny, na którą składa się 19 różnych kryteriów. Po dokonaniu szczegółowej oceny urządzenie otrzymuje wskaźnik Eco Rating, który obrazuje efektywność środowiskową produktu w całym jego cyklu życia. Może on wynieść maksymalnie 100 punktów. Eco Rating kładzie nacisk na pięć aspektów: trwałość, możliwość naprawy, możliwość recyklingu, efektywność klimatyczną oraz efektywność wykorzystania zasobów.