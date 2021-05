Desktopy z dodatkowymi kartami grafiki Intela są już faktem. PC z Intel DG1 w sprzedaży

Nowy CyberPowerPC, czyli pierwszy desktop z grafiką Intel DG1

Maszyna o iście gamingowym wyglądzie, ale przydała by się nieco mocniejsza grafika / Foto: BestBuy

Myślicie o prawdziwym gamingowym PC z Intelem? Poczekajcie na DG2 Xe-HPG

Podświetlenie RGB widać także od frontu czy z góry / Foto: BestBuy

Od dłuższego czasu Intel zapowiadał wejście na rynek dedykowanych kart graficznych (tj. nie zintegrowanych, a dokładanych w ramach osobnej karty PCI-Express). Niestety nie dostaliśmy konkretów związanych z konkretną datą debiutu tego nowego segmentu w działalności niebieskich. Aż do teraz, kiedy po prostu pojawił się w sprzedaży.W sieci można już kupić komputer stacjonarny CyberPowerPC - Gamer Xtreme Gaming Desktop. Choć raczej powinienem użyć sformułowania "można było". Sprzęt jest w tej chwili wyprzedany (zapewne do czasu kolejnych dostaw). Maszyna oficjalnie kreowana jest na gamingowy sprzęt, choć zdecydowanie nie należy do najmocniejszych propozycji, którym niestraszny jest Cyberpunk 2077 na wysokich ustawieniach. Sześciordzeniowy procesor Intel Core i5-11400F, 8 GB RAM DDR4 3000 MHz w jednej kości, nośnik SSD 500 GB, obudowa z licznymi podświetlanymi elementami RGB, Windows 10 Home, dodatkowa myszka i klawiatura w zestawie oraz oczywiście karta graficzna Intel Iris Xe DG1 z 4GB pamięci.Dyskusyjna jest kwestia SSD. W specyfikacji podano, że miałby to być nośnik NVMe, ale na zdjęciach ewidentnie widać kabelek SATA wpięty w płytę główną. Gotowy zestaw komputerowy CyberPowerPC o nazwie kodowej GXi7400BSDFV2 spokojnie wystarczy do zwykłej pracy domowej czy biurowej i zostanie mu nawet spory zapas mocy. W gamingu raczej nie ma co liczyć na genialne osiągi. To nie znaczy, że w nic nie zagramy, ale nawet według wcześniejszych informacji, desktopowa edycja Intel Iris Xe Graphics DG1 ma mniej EU od mobilnej wersji (80 vs 96 jednostek wykonawczych), więc osiągi muszą być niższe.Maszyna zapewne sprosta starszym tytułom, mniej wymagającym grom czy nawet części najnowszych zaawansowanych tytułów z mocno przyciętymi ustawieniami grafiki. Jednak gamigowość omawianego PC jest dyskusyjna. To tak, jakby w 100 procentach wierzyć zapewnieniom sprzedawców z portali e-commerce, którzy wychwalają komputer z GeForce 1030 jakoby genialne radził sobie z każdą zaawansowaną grą. Niemniej i tak Intel Iris Xe Graphics DG1 jest wydajniejszy niż Intel UHD 730 wbudowany w Intel Core i5-11400 (odpowiednik zastosowanego CPU bez dopisku F) czy inne desktopowe procesory niebieskich, więc zastosowanie modelu procesora bez integry i dołożenie DG1, to logiczne posunięcie.W komputerze znajdziemy także trzy wentylatory z podświetleniem RGB, gigabitową kartę sieciową Ethernet czy moduł WiFi ax. Całość została wyceniona w amerykańskim sklepie BestBuy na 749,99 dolarów, czyli w przeliczeniu około 2750 złotych. W obecnych czasach, nawet sama dość wydajna karta graficzna kosztuje o wiele więcej. Miejmy nadzieję, że Intel chociaż w minimalnym stopniu podratuje sytuacje na rynku GPU. Na razie nie ma co liczyć na zauważalne zmiany, ale firma powinna jeszcze w tym roku zapowiedzieć już bliższe wymaganiom graczy karty graficzne z rodziny Intel DG2 Xe-HPG. Może ich debiut zdoła pozytywnie wpłynąć na ceny i dostępność grafik.Źródło i foto: BestBuy / wccftech