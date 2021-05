Samsung prezentuje nowe monitory, w tym 43-calowy model M7

Monitory z serii Smart Monitor.

M7 Smart Monitor 43M70A

M5 Smart Monitor

, potrafiącym wyświetlać obraz w rozdzielczości Full HD, co czyni go najbardziej dostępnym Smart Monitorem pod względem rozmiaru i ceny. Niewielkie rozmiary monitora sprawiają, że jest on idealny dla osób, które nie mają miejsca na biurku lub poszukują wielofunkcyjnego ekranu w dobrej cenie.Producent podaje, że monitory wyposażone są także w szereg nowych funkcji. TV Plus zapewnia różnorodne, darmowe treści na żywo i na żądanie, bez konieczności pobierania czy zapisywania się do usługi. Universal Guide natomiast rekomenduje treści w oparciu o analizę preferencji i wzorców oglądania przez użytkownika w popularnych aplikacjach, takich jak Netflix, Prime Video i innych.Ulepszony został także asystent głosowy, dzięki któremu będzie można korzystać nie tylko z Bixby, ale także z innych asystentów głosowych, takich jak Google Assistant i Amazon Alexa. W czerwcu zaktualizowana zostanie także funkcja zdalnego dostępu do „PC on Screen”, która umożliwi prostą i bezpieczną łączność między Smart Monitorem a zewnętrznymi komputerami PC.Źródło: Samsung