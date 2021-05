Redmi Note 10 Ultra nie rozczaruje użytkowników. Xiaomi szykuje wyborny smartfon

To murowany hit.

Redmi Note 10 Ultra - co oferuje?

Xiaomi szczególnie dobrze czuje się na rynku budżetowych smartfonów i tych ze średniej półki. Na rynek trafiło już 200 milionów urządzeń z serii Redmi Note, co świadczy tylko o ogromnej popularności słuchawek chińskiego giganta.W tym roku szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się Redmi Note 10 Pro , który oferuje naprawdę przyzwoite parametry i dobrą wydajność w swoim segmencie. Xiaomi szykuje jednak jeszcze jedna niespodziankę dla swoich fanów - na horyzoncie pojawił się jeszcze mocniejszy wariant przedstawiciela tej popularnej serii, a mianowicieWedług medialnych doniesień, premiera nowego urządzenie odbędzie się już. Co ważne, nowy smartfon przyniesie ze sobą cechy high-endowego asortymentu.Redmi Note 10 Ultra może zaoferować wsparcie dla sieci 5G oraz ekran z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. To jednak nie koniec. Kluczowe usprawnienia mają dotyczyć. Grafiki udostępnione w sieci sugerują, że wariant Ultra będzie wyposażony w bardzo szybką pamięć, co w porównaniu z UFS 2.2 z Redmi Note 10 Pro będzie dosłownym przeskokiem technologicznym.Dzięki nowym modułom pamięci, Redmi Note 10 Ultra będzie miał znacznie wyższą prędkość odczytu i zapisu danych, osiągając nawet 1913 MB/s przy odczycie. Rozwiązanie to przełoży się na szybsze działanie aplikacji i samego interfejsu.Wewnątrz urządzenia najdziemy też ulepszony system chłodzenia składający się z 4 warstw. Xiaomi nie zapomniało o specjalnej komorze parowej, która ma odpowiadać za utrzymanie temperatury na odpowiednim poziomie.Producent zadbał też o smukłą obudowę, która nawiązuje do Mi 11 Lite. Urządzenie ma być cieńsze i ważyć ok. 193 g.Jak widać, Xiaomi chce kolejny raz podnieść poprzeczkę na rynku smartfonów ze średniej półki. Liczymy, że cena urządzenia będzie atrakcyjna.Źródło: Xiaomi