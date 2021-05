MateView i MateView GT - poznajcie nowe monitory od Huawei

Do pracy i dla graczy.





Huawei oficjalnie poszerzyło swoje portfolio o nowe monitory przeznaczone zarówno dla graczy, jak i osób potrzebujących sprzętu do pracy. Czym mogą pochwalić się takie modele, jak MateView oraz MateView GT? Między innymi wysoką jakością obrazu, sporą przekątną ekranu oraz ergonomiczną konstrukcją.Chiński producent chwali się, iż jego nowe monitory przenoszą wrażenia wizualne na zupełnie nowy poziom.Huawei MateView został wyposażony w matrycę o przekątnej 28,2 cala – smukły korpus urządzenia posiada grubość 9,3 milimetra. Cała konstrukcja oferuje 94 proc. stosunek ekranu do obudowy. Do tego wszystkiego możemy dołożyć także obsługę rozdzielczości 4K przy zachowaniu 98 proc. pokrycia palety kolorów DCI-P3.Oprócz tego, MateView wykorzystuje tryb EMUI Desktop pozwalający zamienić smartfona w komputer. Na pokładzie znajdziemy również wbudowane, podwójne głośniki o mocy 5W każdy. Na tylnej obudowie producent zaimplementował 2 złącza USB A, 2x USB C, gniazdo słuchawkowe 3,5 milimetra, Mini Display-Port oraz interfejs HDMI.Huawei MateView GT to z kolei pierwszy monitor Chińczyków, który w domyśle jest przeznaczony na dla graczy. W tym wypadku możemy spodziewać się przekątnej na poziomie 34 cali oraz systemu głośników stereo na specjalnym stojaku.Wyświetlacz obsługuje rozdzielczość 3K (3440 x 1440 pikseli) oraz posiada proporcje 21:9. Nie zabrakło także wysokiej częstotliwości odświeżania na poziomie 165Hz. Promień krzywizny monitora wynosi 1500R. To swoisty standard w branży, bez żadnych większych odchyłów.Huawei MateView został wyceniony na 3999 juanów. W przeliczeniu na złotówki to około 2300 złotych.fot. HuaweiZa Huawei MateView GT trzeba będzie zapłacić około 3599 juanów. W przeliczeniu na złotówki daje to mniej więcej 2100 złotych.Na ten moment obie konstrukcje będą dostępne tylko i wyłącznie na rynku chińskim.Źródło: HuaweiCentral / fot. Huawei