PlayStation 5 dostępne w polskich sklepach. Gdzie kupić konsolę nowej generacji?

Sprzęt ponownie dostępny.

PlayStation 5 w Polsce: ceny i dostępność

PlayStation 5 to wciąż deficytowy towar i niewiele wskazuje, aby miało się to zmienić w najbliższych miesiącach. Co prawda, sprzęt cyklicznie pojawia się u oficjalnych partnerów Sony, ale wszystkie zapasy magazynowe znikają w mgnieniu oka.Oczywiście sami sprzedawcy wykorzystują sytuację na rynku i nie oferują samych konsol PS5. Chcąc zatem kupić nową konsolę trzeba zdecydować się na zestaw z grami czy akcesoriami. Gdzie obecnie można kupić PS5? Zapraszamy do przeglądu aktualnych ofert.Konsola dostępna jest w MediaMarkt i Media Expert. Poniżej znajdziecie zestawy oferowane przez poszczególnych sprzedawców.