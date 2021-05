vivo X60 Pro 5G - oficjalny smartfon UEFA EURO 2020. Znamy polską cenę

Wkrótce w Polsce.

Chińska marka vivo oficjalnie zaprezentowała swój flagowy smartfon X60 Pro 5G w Europie. Według producenta, nowy członek serii vivo X, z systemem obróbki obrazu zaprojektowanym we współpracy z ZEISS, umożliwia użytkownikom wykonywanie wyjątkowych zdjęć i filmów. Wspólnie opracowany przez obie firmy system aparatów zapewnia smartfonom vivo wyjątkową ostrość oraz przejrzystość obrazu i spełnia standardy jakości obrazowania firmy ZEISS.Kluczem do najwyższej klasy możliwości fotograficznych X60 Pro jest opracowany wspólnie z firmą ZEISS system przetwarzania obrazu. Model X60 Pro jest wyposażony w trzy aparaty tylne: 48-megapikselowy obiektyw główny, uzupełniony o obiektyw superszerokątny 13MP i obiektyw portretowy 13MP, oraz aparat przedni o rozdzielczości 32MP.Oprócz ulepszeń technicznych, takich jak udoskonalenie gimbala, wprowadzonego w zeszłorocznym modelu vivo X51 5G, zoptymalizowano również oprogramowanie. W ramach wspólnie opracowanego przez firmy vivo oraz ZEISS systemu obrazowania, model X60 Pro pozwala na uchwycenie ostrych portretów z efektem swirly bokeh. Jest to możliwe dzięki odtworzeniu kultowego obiektywu portretowego ZEISS Biotar, który był podziwiany zarówno przez entuzjastów fotografii, jak i profesjonalistów.vivo X60 Pro posiada nowy system stabilizacji Gimbal 2.0, który opiera się on na zeszłorocznym rozwiązaniu w zakresie optycznej stabilizacji obrazu. Poprawia czteroosiową stabilizację obrazu poprzez dodanie pięcioosiowego systemu stabilizacji wideo, który umożliwia realizowanie wyraźnych ujęć obiektów w ruchu z większą dokładnością. W połączeniu z dużą przysłoną f/1,48, innowacyjnym algorytmem redukcji szumów AI i funkcją Extreme Night Vision 2.0, pomaga użytkownikom uchwycić szczegóły w warunkach słabego oświetlenia za pomocą jednego dotknięcia, rejestrując szczegółowe zdjęcia nocne. Dodatkowo funkcja Super Night Portrait dla zdjęć robionych pod światło rozjaśnia obiekt bez prześwietlania tła, natomiast funkcja Panorama Night Mode znacznie poprawia jasność i czystość ujęć panoramicznych przy słabym oświetleniu.Nowy flagowy telefon vivo wyposażono również w technologię przetwarzania obrazu Pixel Shift Ultra HD, która zwiększa dokładność zwłaszcza w zakresie barw, detali i ostrości zoomu. Dzięki technologii Pixel Shift Ultra HD vivo stosuje w smartfonach rozwiązanie spotykane wcześniej w profesjonalnych lustrzankach. Tym samym pomaga użytkownikom uzyskać doskonałe ujęcia przechwytując dokładniejszą informację o barwach składowych (RGB), zwiększając ilość detali, redukując morę oraz przekłamania kolorów.Telefon działa na platformie Qualcomm Snapdragon 870 + układ graficzny Adreno 650 i jest wyposażony w 6,56-calowy ekran zajmujący całą powierzchnię elastycznego wyświetlacza Ultra-O AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i szybkości reakcji matrycy 240 Hz. W jego górnej części umieszczono dyskretny otwór 3,96 mm na przednią kamerę. Dodatkowo wyświetlacz jest certyfikowany jako SGS Eye Care Display i obsługuje HDR10+.Na pokładzie znajdziemy 12GB RAM LPDDR4X i 256GB pamięci UFS 3.1. Za zasilanie odpowiada bateria 4200 mAh z szybkim ładowanie 33 W.Model X60 Pro odziedziczył wzornictwo i elegancję modelu X51 5G z gładką konstrukcją i zaokrągloną górną ramką. Smartfon dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Midnight Black ważący 177 g z ultracienką obudową o grubości zaledwie 7,59 mm oraz Shimmer Blue ważący 179 g i mierzący zaledwie 7,69 mm grubości. Tylne aparaty mieszczą się na nowej, dwustopniowej wyspie, która nadaje konstrukcji unikalny warstwowy styl i wizualną lekkość, dzięki czemu smartfon nie sprawia wrażenia masywnego.vivo X60 Pro będzie dostępny w Polsce od 29 maja 2021 r. w sugerowanej cenie detalicznejWarto podkreślić, że urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją, a klienci nabywający model vivo mogą liczyć na bezpłatną obsługę serwisową door-to-door realizowaną w całej Polsce. Dodatkowo firma zobowiązuje się przez okres trzech lat dostarczać regularne aktualizacje systemu operacyjnego Android i aktualizacje zabezpieczeń.