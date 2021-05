AliExpress: otwórz te linki na smartfonie, nie pożałujesz

Obniżysz ceny produktów.

Platforma sprzedażowa AliExpress organizuje równolegle aż trzy różne akcje zachęcające do korzystania z mobilnej aplikacji serwisu. Na każdą osobę, która zdecyduje się przejść pod wskazane w niniejszym tekście odnośniki z poziomu oficjalnej aplikacji AliExpress , zainstalowanej na smartfonie lub tablecie, czekają niespodzianki. Jakie? Zobaczcie.Pierwsza zabawa nosi nazwę " Kumple od kuponów " i jak zapewne się domyślacie, nagrodami są w niej kupony zniżkowe na AliExpress. W grę można zagrać wyłącznie w mobilnej wersji aplikacji AliExpress. Zasady są bardzo proste: po wciśnięciu opcji "Zagraj" należy jak najszybciej trafić w wyświetlony przycisk. Im szybciej klikniesz, tym lepszy wynik zdobędziesz. Każdy może rozegrać 1 rundę co 12 godzin. Punkty na kupony da się wymienić w ciągu 12 godzin, później nie nadają się do użytku.

Tnij ceny i uzyskaj nawet 99% zniżki

Bonusowi ziomkowie

Źródło: AliExpressNa przestrzeni każdych 12 godzin do zabawy można zapraszać znajomych. Każde zaproszenie nowego użytkownika to 1000 punktów, a istniejącego - 100 punktów. Możesz zaprosić tylu znajomych, ilu chcesz, ale otrzymasz dodatkowe punkty tylko za pierwsze 3 osoby, które ukończą grę.Kolejna akcja promocyjna dotyczy zachęcania innych internautów do pomocy w obniżaniu cen produktów uwzględnionych w promocji. Tnij to! pozwala uzyskać nawet 99% rabatu na interesujący Cię produkt, o ile wezwiesz odpowiednio dużą liczbę znajomych (lub nieznajomych) na pomoc. Ponownie, niezbędnym jest posiadanie aplikacji mobilnej AliExpress, w której trzeba otworzyć podany tutaj odnośnik.Źródło: AliExpressOczywiście w żadnym razie nie zachęcamy do spamowania linkami gdzie popadnie. Powodzenie takich działań zwiększyć można na przykład będąc członkiem jednej z grup na Facebooku, prowadzonych z myślą o wzajemnej pomocy w podobnych akcjach.Akcja " Bonusowi ziomkowie " to jedna z najpopularniejszych wśród miłośników zakupów w Chinach powracających promocji. W zależności od wybranego poziomu trudności, możecie dzięki niej zgarnąć kupon obniżający cenę wybranego przez siebie produktu o 30 lub nawet o ok. 74 złote. Aby zdobyć któryś z nich, należy udostępnić wygenerowany w aplikacji odnośnik jak największej liczbie znajomych i namówić ich do przejścia pod zawarty w nim adres. Podobnie jak w przypadku poprzedniej oferty, odradzamy nachalne publikowanie linków gdzie tylko się da.Źródło: mat. własny