Google otwiera swój pierwszy sklep stacjonarny na świecie

Kolejne placówki w planach.

Pierwszy stacjonarny sklep Google na świecie

"Będziemy mieć na miejscu ekspertów, którzy pomogą odwiedzającym w pełni wykorzystać możliwości ich urządzeń. Pomogą rozwiązać ewentualne problemy, naprawić pęknięty ekran w smartfonie Pixel lub pomóc w instalacji oprogramowania. Nie ma znaczenia, czy jesteś długoletnim użytkownikiem Pixela, jesteś ciekawy naszych wyświetlaczy Nest, czy chcesz wziąć udział w jednym z warsztatów instruktażowych, które będziemy oferować przez cały rok - nasz zespół będzie w stanie udzielić Ci pomocy w sposób dostosowany do Twoich potrzeb."

Apple ma swoje Apple Store. Xiaomi stara się podbijać rynki dzięki swoim Mi Store. A Google? A Google do tej pory nigdzie na świecie nie miało stacjonarnego sklepu, stawiając na sprzedaż online. Sytuacja wkrótce zmieni się za sprawą flagowej placówki, budowanej w Nowym Jorku na rogu 9th Avenue i W 15th Street.Google Store zlokalizowano w Chelsea, w sąsiedztwie Manhattanu. Placówka pozwoli kupującym uzyskać bezpośredni kontakt z produktami Google przed ich zakupem. Na ekspozytorach znajdą się smartfony Pixel, urządzenia do noszenia Fitbit i produkty Nest. Gigant z Mountain View oprócz prezentowania samych produktów ma obrazować konsumentom to, jak są one ze sobą współpracować w ramach jednego ekosystemu. Opcjonalnie klienci będą mogli po prostu robić zakupy online i odbierać zamówienia w sklepie.- czytamy w oficjalnym komunikacie Google.Pojemność sklepu będzie ograniczona, aby "klienci czuli się bezpiecznie podczas zakupów". Rosenthal powiedział, że Google będzie monitorować lokalne i krajowe wytyczne i dostosowywać swoje praktyki. Mowa oczywiście o restrykcjach wynikających z trwającej pandemii.Dlaczego Nowy Jork? Sklep Google Store Chelsea będzie częścią miejskiego kampusu w dzielnicy Chelsea, w którym mieszka wielu z ponad 11 000 pracowników Google NYC. Google jest w Nowym Jorku od 20 lat i postrzega ten sklep jako naturalne przedłużenie swojego wieloletniego zaangażowania w to miasto.Źródło: Google