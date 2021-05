Geil zapowiedział gamingowe DDR5 z RGB. Nawet 7200 MHz i moduły 32 GB

Gamingowy DDR5 Geil z taktowaniem od 4800 MHz do 7200 MHz

Geil Polaris RGB, to pierwsze gamingowe moduły DDR5 firmy / Foto: Geil

Ciemne radiatory i RGB w DDR5 jeszcze w 2021 roku

W środkowej części modułu widać na górze elementy sterujące zasilaniem / Foto: Geil

Sporo producentów modułów pamięci RAM zapowiedziało już swoje konstrukcje DDR5. Jednak robili to bardzo ogólnikowo albo wspominali o podstawowych modelach. Za to Geil podzielił się ze światem planami na gamingowe kości DDR5 z RGB i bardzo wysokimi taktowaniami, a nawet wspomniał o planowanych wariantach kompletowania w finalnych zestawach.Standard DDR5 podobnie jak wcześniejsze jego ewolucje, charakteryzuje się niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i wyższymi taktowaniami w porównaniu do poprzednika, ale niestety wyższymi opóźnieniami CL. W przypadku Geil będzie to 1,1 V i 4800 MHz przy CL40-40-40, 6000 MHz z CL32-36-36, 6800 MHz z CL36-44-44 i 7200 MHz przy opóźnieniach CL36-44-44.Nowa pamięć DDR5 Geil zawiera DDR5 PMIC (Power Management IC) do inteligentnego zarządzania napięciem, umożliwiając bardziej wszechstronny zakres regulacji. Wbudowany PMIC ma według firmy znacznie poprawić ogólną wydajność, stabilność i potencjał OC. Geil Polaris RGB DDR5 bedzie do tego sprzedawany w wariantach od pojedynczych modułów 16 GB po zestawy złożone z czterech 32 GB (128 GB).Gamingowe moduły DDR5 Geil powinny pojawić się w sklepach w czwartym kwartale 2021 roku. Dedykowane dla graczy Geil Polaris RGB DDR5 będą charakteryzować się czarnym laminatem i ciemnymi elementami radiatora, na którego szczycie zamontowano podświetlane elementy RGB. Z racji dość odległego czasu premiery, firma nie podała jeszcze sugerowanych cen.Źródło i foto: Geil