POCO M3 Pro z 5G i NFC w bajecznie niskiej cenie

Grzech nie skorzystać.

Ledwie wczoraj miała miejsce premiera smartfonu POCO M3 Pro 5G, a już dziś możecie kupić go niemal za bezcen, w promocji organizowanej w serwisie AliExpress. POCO M3 Proprzykuwa uwagę obsługą standardu 5G, efektownymi kolorami obudowy (ach, ten żółty!), modułem NFC, ekranem 90 Hz i pojemną baterią. Jakby tego było mało, można go nabyć w cenie zaledwie... 589 złotych . O ile oczywiście skorzystacie z naszego kuponu, bowiem wyjściowa cena to 643 złote.Każdy rok przynosi pewne niespodzianki w zakresie debiutu coraz to ciekawszych smartfonów w coraz niższych cenach. W tym roku byliśmy świadkami premier kilku interesujących smartfonów, a ich w czołówce bez wątpienia wylądował wczoraj nowy POCO M3 Pro. Urządzenie kusi specyfikacją oraz atrakcyjną ceną.

POCO M3 Pro 5G najtaniej kupisz na AliExpress

POCO M3 Pro 5G. | Źródło: POCOPOCO M3 Proto sprzęt wyposażony w 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 1080x2400 pikseli, co już samo w sobie jest pozytywną wiadomością w tej klasie cenowej. Jakby tego było mało, jest to ekran o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 90 Hz, co poprawia wrażenie jego płynności - nie tylko w grach, ale także podczas nawigowania pomiędzy apkami, przeglądaniu zasobów sieci i innych czynnościach.Sprzęt dysponuje baterią o pojemności 5000 mAh, która dzięki zastosowaniu średniopółkowego układu Dimensity 700 jest w stanie zapewnić długi czas działania urządzenia, bez konieczności sięgania po ładowarkę. Notabene, w zestawie z telefonem dostarczana jest szybkoładowarka 22,5 W - to kolejny atut. Maksymalna moc ładowania w przypadku POCO M3 Proto jednak 18 W.W tej cenie trzeba pochwalić POCO M3 Proza ładnie wykonaną obudowę, ale także obecność modułu NFC, umożliwiającego płatności zbliżeniowe. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych, dwuzakresowego Wi-Fi (5 GHz, 2,4 GHz), portu podczerwieni, Bluetooth 5.1, czy też obsługi dwóch kart SIM. Jedna z nich obsługuje... tak, tak - 5G. Szybkie, pojemne, pozwalające cieszyć się bardziej komfortowym dostępem do sieci w zatłoczonych miastach oraz w mniejszych miejscowościach.POCO M3 Pro 5G. | Źródło: POCOWreszcie, na miłośników fotografii mobilnej czeka zestaw trzech aparatów głównych. Uwagę zwraca sensor 48 Mpix, w asyście matryc do zdjęć makro i rejestrowania głębi tła przy fotografii portretowej. Sprzęt o wymiarach 162 x 75,4 x 8,9 mm ma masę 190 gramów.Żadnych braków w tej cenie nie stwierdzamy.POCO M3 Prow cenie zaledwie 589 złotych (159 dolarów) za wariant 4/64 kupicie na AliExpress, korzystając z kuponu, obniżającego cenę o 10 dolarów. Ten sam kupon pozwoli Wam obniżyć cenę wariantu 6/128 do poziomu 663 złotych (179 dolarów). Bez względu na to, na który model się zdecydujecie, sprawicie sobie świetny sprzęt w bardzo, ale to bardzo uczciwej cenie. Ach, do wyboru macie czarny, niebieski i żółty wariant kolorystyczny.Źródło: mat. własny