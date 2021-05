Unihertz Titan Pocket. Smartfon z Androidem i fizyczną klawiaturą jak Blackberry

Posmakuj fizycznej klawiatury qwerty na Androidzie jak za dawnych lat

Odporny maluch qwerty ze zbiórką na Kickstarterze

Patrząc na Unihertz, zapewne od razu macie skojarzenia z BlackBerry / Foto: Unihertz

Wiele lat temu smartfony i PDA z fizyczną klawiaturą qwerty były dość często spotykane. Sam miałem w dawnych czasach kilka takich modeli na Windowsie Mobile i Androidzie. Jednak już sporo lat temu przytaczany typ konstrukcji odszedł na emeryturę. Sporadycznie pojawiają się pojedyncze modele niewielkich firm, ale poza nimi (głównie wraz z końcem popularności BlackBerry), nie mamy powszechnej dostępności podobnych projektów.Jednym ze smartfonów zapowiedzianych w tym wyjątkowo wąskim segmencie rynku, jest Unihertz Titan Pocket. Pomniejszona edycja wcześniej wydanego Unihertz Titan. Od strony smartfonowej, to po prostu niewielki model z łącznością 4G LTE i Dual-Sim. Znajdziemy w nim wbudowane radio FM, NFC, slot na karty microSD, USB-C z obsługą OTG, zestaw czujników lokalizacji i położenia (GPS, Beidou, Glonass, żyroskop, G-sensor, elektroniczny kompas itp), Bluetooth 4.1, złącze minijack audio, czytnik odcisków palców czy dwuzakresowe WiFi 5 ac. W kwestii aparatów zastosowano przednią kamerkę 8 Mpx i główny moduł 16 Mpx.Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P70 (taktowanie do 2,1 GHz i wbudowana grafika Mali-G72 MP3) i 6 GB RAM DDR4 1600 MHz, a wszystko działa pod kontrolą systemu Android 11. Dane zapiszemy na 128 GB pamięci UFS 2.1. Z mniej oczywistych dodatków Unihertz zaopatrzył swój sprzęt w port podczerwieni (do sterowania sprzętem RTV czy nawet np. klimatyzacją) i fizyczną klawiaturę qwerty (da się na niej ustawić różne skróty), która może też działać jak touchpad do przewijania treści na ekranie. Podobne rozwiązanie stosowało BlackBerry.Sprzęt jest niezwykle kompaktowy. Jego ekran ma przekątną zaledwie 3,1 cala i niewielką rozdzielczość 716 x 720 pikseli, jest niemalże dokładnie kwadratowy. A to wszystko w obudowie o wymiarach 132,5 x 73,2 x 16,8 mm. W dodatku smartfon jest wzmocniony, można go zaklasyfikować do sprzętu typu rugged. Nie są mu straszne upadki ani kontakt z wodą. Nie potwierdzono tego wprost, ale najpewniej zapewnia stopień ochrony IP67 (tak było w przypadku większego poprzednika), czyli nawet dla krótkotrwałego całkowitego zanurzenia.Jeśli wolicie większy model, to Unihertz Titan bez dopisku Pocket można kupić w sieci od dłuższego czasu. W jego przypadku ekran ma 4,6 cala, a wymiary, to 154 x 93 x 17 mm. Pocket dostępny jest obecnie w kampanii croudfundingowej w serwisie Kickstarter w tym miejscu. Główna zbiórka będzie jeszcze trwała przez 29 dni, a jak do tej pory zebrano ponad 2 miliony złotych. Co ciekawe, cena nie jest przesadnie duża. Z aktualną zniżką wynosi około 815 złotych. Ale to też zasługa nieprzesadnie mocnej specyfikacji. Jeśli liczyliście na doznania bliskie flagowcom w parze z klawiaturami i wzmocnioną konstrukcją, to niestety Unihertz Titan i Titan Pocket nie są aż tak zaawansowane. Sprzęt powinien być wysyłany we wrześniu tego roku.Źródło i foto: Unihertz