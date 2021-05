realme przecenia smartfony na Allegro. Popularne modele w promocji

Warto sprawdzić.

realme 7 6/64 za 699 zł

realme 7 w wersji kolorystycznej Mist Blue

realme 7 6/64 + Watch S za 899 zł

realme 8 Pro 6/128 z kuponem na 100 zł

Producenci smartfonów coraz chętniej prowadzą swoje dedykowane sklepy na Allegro jednocześnie organizując co jakiś czas ciekawe promocje. Marka realme ogłosiła właśnie przeceny na swoje popularne urządzenia, a osoby zainteresowane zakupem nowego smartfonu, mogą naprawdę zaoszczędzić lub zgarnąć ciekawy bonus.To propozycja dla osób celujących w tanie, ale wszechstronne urządzenie. "Siódemka" to wciąż ciekawa słuchawka, która debiutowała na polskim rynku w cenie 899 zł - obecnie za smartfon zapłacicie jedyne 699 zł na Allegro Naprawdę mocnym punktem w specyfikacji realme 7 jest jego serce - układ MediaTek Helio G95, którego 300 000 punktów wykręconych w benchmarku AnTuTu zapewne ucieszy gamerów.Smartfon dla graczy musi wyróżniać się również ekranem, który jest w stanie zapewnić płynne wyświetlanie obrazu. realme 7 to solidne 6,5 cala wyświetlacza LCD IPS o rozdzielczości FHD+, odświeżanego z częstotliwością 90 Hz. Ekran pokrywa 90,5% frontu urządzenia i świeci z mocą 480 nitów.Producent wyposażyło model 7 w, która nawet dla osób intensywnie korzystających z telefonu powinna wystarczyć na cały dzień pracy. Za ładowanie odpowiedzialny jest tu autorski system Dart Charge o mocy 30 W.Producent zadbał również o to, żeby smartfon nie został w tyle pod względem funkcjonalności foto. realme 7 wyposażony jest w poczwórny aparat główny, z sensorem 48 MP i przesłoną f/1.8. Wspiera go ultraszerokokątny obiektyw 8 MP oraz dodatkowe oczka do trybu makro i portretów. Za selfie odpowiada 16 MP aparat przedni z przesłoną f/2.0. Smartfon rejestruje wideo w formacie 4K w 30 klatkach na sekundę.Producent przygotował też promocję dla osób, które chciałby kupić smartfon w zestawie z zegarkiem. Specjalny pakiet realme 7 6/64 + smartwatch Watch S kupicie teraz za 899 zł na Allegro To dobra okazja zważywszy, że smartfon w momencie premiery kosztował 899 zł, a sam zegarek 399 zł.realme Watch S oferuje do 15 dni na jednym ładowaniu. Przez ten czas możemy korzystać z 16 trybów sportowych, monitora tętna oraz czujnika poziomu tlenu we krwi. Po menu poruszamy się dzięki ekranowi dotykowemu o przekątnej 3,3 cala. Warto wspomnieć o tym, że automatycznie reguluje jasność - nie musimy robić tego manualnie.Warto zauważyć, że obudowa posiada certyfikat odporności IP68 więc sprzęt jest wodoodporny. Zegarek wyświetla oczywiście powiadomienia z telefonu (łączność Bluetooth 5.0), pozwala sterować aparatem czy odtwarzaną muzyką. Użytkownicy do dyspozycji otrzymują ponad 100 interesujących tarcz. Obudowę wykonano ze stopu aluminium, a ekran pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla. W specyfikacji zabrakło niestety modułu GPS.Ostatnia z promocji dotyczy najnowszego realme 8 Pro w wersji 6/128, który dostępny jest z rabatem 100 zł. Oznacza to, że za popularnego średniaka chińskiej marki zapłacicie teraz 1099 PLN . Co ważne, w ofercie dostępny jest również wariant czarny (bez charakterystycznego napisu na pleckach urządzenia).Podana cena obowiązuje z kuponem, który należy odebrać na karcie produktu na Allegro. Kupon zostanie uwzględniony automatycznie po dodaniu smartfonu do koszyka. Promocja obowiązuje do 14 czerwca.