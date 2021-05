Premiera POCO M3 Pro w AliExpress. 5G, ekran 90Hz i pojemna bateria w bardzo niskiej cenie

Światowa premiera.

Dzisiaj odbyła się premiera telefonu, a już jutro będzie można go kupić na platformie AliExpress . Telefon dostępny będzie w dwóch konfiguracjach sprzętowych (4/64 GB oraz 6/128 GB) oraz kilku kolorach - czarnym, niebieskim oraz żółtym. Co ma nam do zaproponowania nowy smartfon z rodziny Xiaomi? Całkiem sporo.Telefon może pochwalić się 6,5-calowym wyświetlaczem FHD+ DotDisplay z odświeżaniem. Ekran chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass. Producent zadbał także o wydajność energetyczną telefonu. Ekran przełącza się on między 30, 50, 60 i 90 Hz w zależności od oglądanego materiału. Producent podaje, że POCO M3 Pro oferuje Dual SIM ze wsparciem dla sieci 5G.Sercem urządzenia jest wytwarzany w procesie 7 nm procesoro taktowaniu zegara do 2,2 Ghz. Z tyłu urządzenia umieszczonoz obiektywem do zdjęć makro 2 Mpix oraz czujnikiem głębi 2 Mpix.