Modularny smartfon Xiaomi wygląda dość absurdalnie

Czy tego potrzebuje świat?

Smartfony modularne, ach, ileż my się o nich naczytaliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Tymczasem mamy 2021 rok i do teraz żaden z producentów nie był w stanie zaproponować rozwiązania, które wprowadziłby z powodzeniem na rynek... chyba, że mówimy o marce Motorola i smartfonach z modułami, ale to nie to samo. Gdy wszystkim wydawało się już, że sprawa rozwoju tych urządzeń zupełnie ucichła, właśnie pojawiły się doniesienia o Xiaomi pracującym nad swoim pierwszym modularnym telefonem.W sieci za sprawą serwisu Let's Go Digital pojawiły się grafiki patentowe, wskazujące na to, iż Xiaomi rozważa opracowanie modułowego smartfona. Producent w zeszłym tygodniu uzyskał patent na podwójnie rozsuwający się smartfon z obrotową, wysuwaną kamerą. Wniosek patentowy miał zostać złożonych w urzędzie patentowym Stanów Zjednoczonych w lutym 2020 roku. Dokumentacja zagościła 29 kwietnia bieżącego roku w bazie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Po co nam modularne smartfony?

Rysunek patentowy modularnego smartfonu Xiaomi. | Źródło: Let's Go DigitalObszerna dokumentacja szczegółowo opisuje smartfon Xiaomi, na który składa się kilka modułów - dokładnie trzy. Ich funkcje mogą się różnić, w zależności od modułu. Aby zwizualizować patentowaną konstrukcję, holenderski grafik Jermaine Smit, stworzył zestaw renderów produktowych dla holenderskiej redakcji LetsGoDigital, na podstawie patentu Xiaomi.Źródło: Let's Go DigitalPierwszy moduł (górna część konstrukcji) zawiera płytę główną i system kamer. W drugim module (część środkowa) przechowywana jest bateria. Trzeci moduł stanowi spód urządzenia - nie wiadomo co miałoby się w nim znajdować. Moduły mają być łatwo wymienialne i mogą zawierać bardzo zróżnicowane funkcje. Przykład? Moduł głośnika lub moduł kamery z zoomem. Oczywiście niektóre moduły powinny dawać użytkownikowi kilka różnych możliwości zastosowań.Źródło: Let's Go DigitalGłówna motywacja Xiaomi do opracowania modułowego smartfona jest podobna do tej z Fairphone. Wymiana tylko jednego wadliwego lub przestarzałego modułu może zaoszczędzić koszty naprawy lub kupna nowego urządzenia, co opisano z resztą w dokumentacji.To nie pierwszy raz, gdy Xiaomi kojarzone jest z urządzeniem modułowym. W 2013 roku, kiedy projekt Phonebloks cieszył się dużym zainteresowaniem na całym świecie, Lei Jun, współzałożyciel i CEO Xiaomi, opublikował na chińskim forum Weibo kilka zdjęć tzw. modularnego telefonu Xiaomi Magic Cube. Jak zapewne się domyślacie, ten nigdy nie trafił do sprzedaży.Źródło: Let's Go Digital