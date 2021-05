Rekord Starlink. Internet od Elona Muska powyżej 500 Mbps i to w Europie

Prawie 550 Mb/s i ping poniżej 10 ms w Starlink

Średnie prędkości także wzrastają, a Starlink jeszcze w tym roku powinien pojawić się w Polsce

Abonament jest bardzo wysoki, ale bez limitu i kabla, to dobra alternatywa dla komórkowego łącza / Foto: Starlink - Instalki.pl

Starlink kilka miesięcy temu uruchomił wstępne zapisy, a niewiele później komercyjne testy swojego satelitarnego łącza internetowego. Wcześniej można było liczyć nawet na osiągi w okolicach 100 Mb/s, obecnie jest o wiele lepiej. I co ważne, nie gdzieś w egzotycznych rejonach świata czy za oceanem, a bardzo blisko Polski, tuż za krajową miedzą.Jeszcze w wakacje 2020 roku mowa była o realnych 30-50 Mb/s, później normą stało się około 100 Mb/s pobierania i 50 Mb/s wysyłania. Nawet znany z YouTube twórca Linus Sebastien z kanału Linus Tech Tips sprawdził w lutym,. Niecałe 140 Mb/s pobierania i 24 Mb/s wysyłania z pingiem 27 ms zapewniało dostęp do wieloosobowej rozgrywki na komputerze. Na początku kwietnia w amerykańskiej Kalifornii zanotowano znacznie lepsze pobieranie w granicach 230-240 Mb/s. Obecnie takie wyniki nie robią wrażenia w porównaniu z najnowszym rekordem.Usługa wciąż ma status beta testów, ale w Niemczech potwierdzono wyniki, jakich nie powstydzili by się usługodawcy udostępniający łącze światłowodowe. Jeden z użytkowników mieszkający w Kassel (miejscowość niemalże w samym środku Niemiec, niedaleko Getyngi), podzielił się swoimi transferami na Reddicie. W popularnym speedteście Ookla uzyskał aż 542 Mb/s pobierania i 38,8 Mb/s wysyłania przy pingu 9 ms. To niewiele gorzej niż moje łącze światłowodowe i o wiele więcej niż średnie transfery stacjonarne dla Polski (wg serwisu Speedtest.pl w kwietniu było to pobieranie 78,7 Mb/s, wysyłanie 30,8 Mb/s i ping 23 ms).Oczywiście to nie gwarantowana czy średnia obecna prędkość dla każdego użytkownika Starlink w Niemczech, ale takie wartości i tak robią duże wrażenie. Docelowo sieć Elona Muska ma zapewnić nawet 1 Gb/s, czyli tyle, co najwyższe pakiety u dobrych usługodawców światłowodowych (mamy jeszcze 10 Gb/s, ale na niezwykle ograniczonym obszarze). W dalszych miesiącach 2021 roku firma SpaceX chciałaby, aby średnie prędkości wzrosły do około 300 Mb/s. Co ważne, wyjście z bety planowane jest już na najbliższe wakacje.Bardzo możliwe, że też wtedy lub niedługo później usługa będzie dostępna w Polsce. Sprawdziłem ofertę dla swojej lokalizacji i już można zamawiać w przedsprzedaży zestaw instalacyjny wpłacając 449 złotych kaucji. Całość sprzętu wyniesie 2269 złotych, a dodatkowe koszty 276 złotych. Miesięczny abonament także będzie równał się 449 złotym. Jak zaznaczono w formularzu - "Starlik celuje w pokrycie twojego obszaru w połowie lub późnym 2021 roku. Otrzymasz powiadomienie, kiedy twój Starlink będzie gotowy do wysyłki."Źródło: wccftech speedtest.pl / Foto tytułowe: Starlink