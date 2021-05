ASUS ROG Zephyrus M16, czyli potężne podzespoły i świetny ekran w smukłej obudowie

Gamingowy ekran i dźwięk także dla grafika czy kinomana

Ramki są niewielkie, więc nie dziwi ponadprogramowa przekątna matrycy / Foto: ASUS

Świetna wydajność Inetel Core 11 gen i GeForce RTX 3000

ASUS ROG Zephyrus M16 ma bogaty zestaw złącz / Foto: ASUS

Asus zaprezentował nowy model gamingowego laptopa serii ROG. Firma chwali się tym, że ROG Zephyrus M16 ma wyjątkowo cienkie ramki ekranu i smukłą budowę. Na tyle niewielkie, że matrycę 16-calową zmieszczono w obudowie typowej dla 15-calowych urządzeń. Poza tym ma świetną wydajność i inne bardzo dobre parametry.Matryca oferuje wysoką rozdzielczość WQHD przy proporcjach 16:10 oraz jasności 500 nitów i pokrywa w 100 procentach bardziej wymagającą od sRGB przestrzeń barw DCI-P3. Znajdziemy też obsługę Dolby Vision czy certyfikację Pantone Validated. Oczywiście jakość obrazu godna nawet i obróbki grafiki, to nie wszystkie atuty. Ekran ma wysokie odświeżanie 165 Hz i dodatkowo adaptive-sync dla uzyskania lepszej płynności obrazu i braku efektu rozerwanych klatek animacji.Producent zastosował aż sześć głośników i wyposażył laptop w technologię Dolby Atmos. Pasma niskie i wysokie mają swoje dedykowane głośniki, dzięki czemu soprany i basy mają lepszą charakterystykę niż przy jednodrożnych konstrukcjach. Zestaw mikrofonów może być ustawiony w celu odbierania dźwięku z całego pomieszczenia lub tylko od frontu. Oczywiście obsługuje aktywną redukcję szumów.Asus ROG Zephyrus M16 Może pochwalić się najnowszym ośmiordzeniowym procesorem Intel Core i9-11900H o taktowaniu częstotliwością aż do 4,9 GHz. W przypadku obciążenia wyłącznie CPU, jednostka może pracować z mocą do 80 W, a przy równoczesnym większym narzucie także na kartę graficzną - do 45 W. W tej roli zastosowano Nvidia GeForce RTX 3070. Układ może pracować z częstotliwością do 1390 MHz przy 80 W w trybie ROG Boost. Funkcja Dynamic Boost pozwala przekierować dodatkowe 20 W mocy przy niższym obciążeniu procesora.Firma mocno podkreśla dobrą jakość układu chłodzenia. Zastosowano ciekły metal w roli pasty termoprzewodzącej czy zawias ErgoLift o 180 stopniach wychylenia matrycy, który dodatkowo podnosi tylną część laptopa ułatwiając przepływ powietrza. Praca półpasywna pozwala na wyłączenie wentylatorów i dosłownie bezgłośne działanie laptopa przy temperaturach poniżej 50 stopni Celsjusza. Dopełnieniem specyfikacji jest pamięć RAM DDR4-3200 do 48 GB, bardzo szybki nośnik SSD PCI-Express 4.0 o pojemności do 2 TB czy WiFi 6 ax. W obudowie znajdziemy takie złącza jak Thunderbolt 4 zgodny z USB-C, osobne USB-C, tradycyjne USB-A, czytnik kart microSD, gniazdo sieci przewodowej Ethernet, a także dodatek w postaci czytnika linii papilarnych zgodnego z Windows Hello.Źródło i foto: ASUS