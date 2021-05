Do czego Polacy wykorzystują smartfony? Wyniki badania Xiaomi

Interesujące.



Mamy 2021 rok, a niektórzy z uporem maniaka powtarzają, że smartfon służy przede wszystkim do dzwonienia. Nie jest to prawdą. Wiele osób nie korzysta już wcale z SMS-ów i klasycznych połączeń, zamiast tego wykorzystując tego rodzaju sprzęt do robienia zdjęć, rozmów online lub nawet pracy i nauki zdalnej. Xiaomi opublikowało wyniki zleconego przez siebie badania, pokazującego, jak Polacy korzystają ze smartfonów.



Kto w Polsce używa smartfonów?

Cóż, niemal wszyscy, na czele z moją 83-letnią babcią. Potwierdza to wynik na poziomie 93% spośród badanych. Wśród uczniów i studentów 100% ankietowanych użytkuje smartfonów. W grupie wiekowej 24-55 lat aż 98% badanych zadeklarowało posiadanie smartfona. Jednocześnie fakt posiadanie tego urządzenia nie jest uzależniony od dochodów. Polacy zarabiający ponad, jak i poniżej średniej używają tych urządzeń równie intensywnie.



Do czego wykorzystujemy smartfony?

Lubimy latarkę. Zdecydowanie latarka jest ulubioną funkcją dodatkową - używa jej ok. 76% właścicieli tych urządzeń). Po niej warto wymienić lusterko i krokomierz. Interesujący fakt: niewielka, ale chyba zdeterminowana grupa 2% użytkowników otwiera smartfonem butelki. Chyba chciałbym to zobaczyć.



Źródło: Xiaomi



Na smartfonach gra aż 55% użytkowników, z czego 24% gra codziennie. Panowie, co było do przewidzenia, preferują rozgrywkę z rywalizacją, gry akcji, hazard i walkę - panie zdecydowanie gry logiczne. W gry sportowe gra 19% mężczyzn a tylko 2% kobiet. Na smartfonie gramy średnio 16-30 minut jednorazowo, chyba że jesteśmy w wieku 18-24 lat, wtedy więcej – od 31 minut do godziny. Seniorzy (55+) wybierają gry karciane.



Aż jedna czwarta przyznaje, że w ogóle nie uprawia sportu. To niepokojąca wiadomość. Mimo to, smartfony są ważne dla aktywnych sportowców – większość z nich używa ich podczas treningu. Dzielenie się wynikami ćwiczeń i, przejechanymi trasami jest jednym z najlepszych sposobów motywacji i dlatego jest popularne. Robi to aż 79% sportowców zaawansowanych i zawodowych, a tylko 21% osób określających się jako amatorzy. Kobiety dzielą się swoimi osiągnięciami rzadziej niż mężczyźni - stosunek wynosi 12% do 32%.



A do czego Wy wykorzystujecie smartfony?



Źródło: Xiaomi