Słuchawki Apple za prawie 3 tys. złotych nie będą działały z bezstratnym dźwiękiem w Apple Music

Bezstratna jakość nie dla słuchawek bezprzewodowych?





fot. Ravi Palwe - Unsplash

Apple zaprezentowało nowości, które trafią do muzycznego serwisu streamingowego firmy. Najwięcej uwagi od samego początku zbiera funkcja „Losless”, która jest niczym innym, jak bezstratną jakością dźwięku. Okazuje się, że słuchawki Apple oraz inteligentne głośniki nie będą mogły z niej skorzystać. I to nawet w przypadku modelu AirPods Max – świeżo zaprezentowanych słuchawek, które kosztują prawie 3000 złotych.Dlaczego tak się dzieje?Apple Music będzie korzystało z jakości Hi-Fi i co najlepsze – stanie się to bez żadnych dodatkowych opłat ze strony użytkownika. W oficjalnym oświadczeniu amerykańska firma przekazała jednak, że bezstratna jakość dźwięku nie będzie wspierana na słuchawkach z serii AirPods. W tym na topowym modelu AirPods Max. Wspomniane urządzenie nie obsługuje cyfrowych formatów audio nawet w trybie przewodowym.Apple w przypadku swoich słuchawek obsługuje tylko i wyłącznie kodek AAC – za co firma była wielokrotnie krytykowana. Ta technologia nie zbliża się za bardzo do jakości bezstratnej. Co innego w przypadku takich rozwiązań, jak na przykład LDAC od Sony. AAC jest zbyt ograniczone, aby w bezprzewodowym przesyłaniu danych „udźwignąć” transfer danych, którego potrzebuje bezstratna jakość.Ale… AirPods Max można podłączyć do wybranego źródła dźwięku kablem. Mimo to, dalej nie będą one obsługiwały nowości z Apple Music. Czemu?Amerykanie tłumaczą to konwersją sygnału na analogowy i ponowną jego digitalizacją. To właśnie tego typu konwersja sprawia, iż Apple nie uznaje doświadczenia odsłuchu i jego jakości za „bezstratne”. Jest w tym jakaś logika. Przeciętne ucho zapewne jednak by jej nie usłyszało.Na pocieszenie Apple poinformowało, iż funkcja dźwięku przestrzennego „Spatial Audio” będzie w pełni kompatybilna ze słuchawkami AirPods, AirPods Pro i AirPods Max. Dla wielu osób może to być większy powód do zadowolenia niż jakość muzyki zbliżona do tej, którą oferuje klasyczna płyta CD.Źródło: Macrumors / fot. Ervo Rocks - Unsplash