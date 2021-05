Odkrywaj trendy z AliExpress – 10 ciekawych sprzętów na każdą okazję

Sklep przygotował atrakcyjne oferty.

Przyjrzeliśmy się ofercie i wybraliśmy dla Was co ciekawsze promocje.Zanim zaczniemy, warto wspomnieć o dwóch kodach zniżkowych, które można wykorzystać by jeszcze bardziej obniżyć cenę sprzętu. Oto one:

1. Pulsoksymetr BOXYM



Urządzenie firmy BOXYM z kolorowym wyświetlaczem OLED. Pulsoksymetr dostarcza nam informacji na temat nasycenia krwi tlenem (SpO2 %), tętna (PR bpm) oraz indeksu perfuzji (PI %). Banalnie prosty w obsłudze – włączamy go jednym przyciskiem, a sprzęt sam się wyłączy po 8 sekundach. Zasilany dwoma bateriami AAA, które zapewniają 6 godzin ciągłego użytkowania.







Zestaw pulsoksymetr BOXYM + etui kupimy za 35,93 zł ($10.43). Wysyłka z Polski.





2. Termometr Elera



Termometr dla dzieci firmy Elera. Jest to urządzenie bezkontaktowe i dzięki czujnikowi podczerwieni niemieckiej produkcji, jest ono w stanie odczytać temperaturę ciała w przeciągu jednej sekundy. Wyposażony w wyświetlacz, który zmienia kolor w zależności od temperatury. Przy normalnym wyniku wyświetlacz jest zielony, przy stanie podgorączkowym zmienia on kolor na pomarańczowy, a przy gorączce - czerwony.







Urządzenie może podawać temperaturę zarówno w stopniach Celsjusza jak i Fahrenheita. Posiada tryb cichy, gdy chcemy zmierzyć temperaturę śpiącego dziecka. Pomiar możemy wykonać zbliżając termometr do czoła lub ucha dziecka. Urządzenie może być także użyte do zmierzenia temperatury osobie dorosłej, po włączeniu odpowiedniego trybu.



Termometr Elera kupimy za 60,38 zł ($15.55) korzystając z kodu ELERA5



Wysyłka z magazynu w Polsce.





3. Pistolet do masażu BOOSTER M2



Urządzenie korzysta z technologi Smart-Hit, by inteligentnie zmienić intensywność masażu (od 900 do 3200 RPM) w zależności od siły docisku pistoletu do ciała. BOOSTER M2 cechuje się dużą głębokością masażu - 80 mm, co pozwala mu łatwiej dotrzeć do dużych grup mięśniowych. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz, który umożliwia przełączanie się między trybami masażu. W zestawie znajdziemy 6 różnych głowic masujących, które pozwolą nam lepiej dostosować masaż do naszych potrzeb. Urządzenie jest relatywnie ciche, dzięki zastosowaniu potrójnej redukcji szumów.







Bateria o pojemności 2500 mAh zapewnia od 3 do 5 godzin masażu na jednym ładowaniu. Urządzenie podładujemy za pomocą kabla USB-C. Na rękojeści znajdziemy wyświetlacz, który pokazuje procent naładowania urządzenia.



Pistolet do masażu BOOSTER M2 do kupienia za ok. 211 zł ($56,50) korzystając z promocji sklepu. Wysyłka z Polski.





4. Zestaw do pielęgnacji skóry twarzy CkeyIN



W skład zestawu wchodzi ultradźwiękowy skruber skóry, urządzenie do usuwania zaskórników oraz nawilżacz do twarzy. Skruber usuwa bród ze skóry twarzy za pomocą wibracji. Posiada trzy tryby pracy między którymi przełączamy się za pomocą jednego przycisku - oczyszczanie, nawilżanie oraz lifting.







Drugi przyrząd służy do usuwania zaskórników. 3 tryby ssania i 5 końcówek pozwala dostosować urządzenie do naszych potrzeb. Nadaje się do usuwania zaskórników, tłuszczu, pryszczy oraz zmarszczek. Ostatnie urządzenie w zestawie to nawilżacz do twarzy. Rozpylacz możemy zabrać wszędzie ze sobą dzięki jego niewielkiej wadze (56g) i rozmiarom (30x100x300 mm). Wyposażony w zbiorniczek o pojemności 15 ml, urządzenie rozpyla wodę z prędkością 1.25 - 1.45 ml/min.



Zestaw do pielęgnacji twarzy firmy CkeyIN kupimy za ok. 74 zł ($19.91) korzystając z kodu CKEYIN2162





5. ILIFE V7s Plus



ILIFE V7S Plus jest w stanie usunąć nawet większe zanieczyszczenia dzięki sile ssania na poziomie 400 Pa. Co ciekawe, zbiornik na wodę zintegrowany jest z 60 ml pojemnikiem na kurz, dzięki czemu maszynka może jednocześnie odkurzać i mopować. Dzięki wykorzystaniu technologii i-Dropping mopowanie na mokro jest zoptymalizowane tak, by zmniejszyć zużycie wody.







V7S Plus można kontrolować zdalnie za pomocą pilota dołączonego do zestawu. Możemy mu nakazać pracować w jednym z czterech trybów: sprzątanie automatyczne, punktowe, krawędziowe oraz ustawić harmonogram, który określa godziny praca robota. ILIFE V7s Plus może pracować do 120 minut na jednym ładowaniu. Robot automatycznie wróci do stacji dokującej, gdy wykryje niski poziom baterii.



Robot sprzątający ILIFE V7s Plus kupimy w AliExpress za 556,47 zł ($143.66). Wysyłka z Polski.





6. Odkurzacz ILIFE H50



ILIFE H50 dysponuje mocą ssania na poziomie 10000 Pa. Dzięki wymiennym końcówkom, możemy dostosować odkurzacz do naszych potrzeb. ILIFE H50 nadaje się do sprzątania nie tylko podłóg, ale także wykładziny, dywanów, tapicerki, sofy, itd. Skrętna szczotka pozwala dostać się nawet do trudno dostępnych miejsc, a zamontowane na niej światełka LED ułatwiają sprzątanie w ciemnych zakamarkach domu, itp. Odkurzacz może pracować przez 40 minut na jednym ładowaniu i dysponuje pojemnikiem na kurz o pojemności 1,2 litra.







Odkurzacz ILIFE H50 kupimy za 298,32 zł ($76.99). Wysyłka z Polski.





7. Plecak Kaka 7216



Plecak o stylowym designie inspirowanym autami sportowymi. Wykonany z materiału odpornego na wodę i zadrapania. O to, by nikt nieuprawniony nie dobrał się do naszych rzeczy pod naszą nieuwagę dba zamek TSA. Plecak 15,6 cala o wymiarach 32x16x47 cm i pojemności 35 litrów. Waży 1,25 kg.







Plecak Kaka 7216 kupimy za 151,93 zł ($39.09).





8. Hub USB-C Baseus 8 w 1



Hub USB-C 8 w 1 z portami: HDMI ([email protected]) x1, USB3.0 x3, RJ45 x1, SD x1, TF x1, PD 100W x1. Urządzenie typu plug-and-play, zgodne z systemami Google Chrome OS, AppleOS, Windows 10/8/7/Vista i innymi.







Hubs USB-C Baseus kupimy za 120,06 zł ($30.99).





9. Ładowarka UGREEN CD137 20W PD



Ładowarka wspierająca kilka technologii szybkiego ładowania - PD3.0, QC 4.0/3.0/2.0 oraz BC 1.2. Producent podaje, że UGREEN CD137 ładuje urządzenia 3 razy szybciej niż standardowa ładowarka 5 W. Urządzenie jest w stanie naładować iPhone'a 12 do 60% w 30 minut, a Huawei 30 Pro naładuje do pełna w ok. 2 godziny. CD137 współpracuje z szeroką gamą sprzętów, zaczynając od telefonów marek takich Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, a kończąc na iPadach i nawet Nintendo Switch.







UGREEN CD137 kupimy za 45,72 zł ($11.78). Wysyłka z Polski.





10. Ładowarka UGREEN 100W GaN



Ładowarka GaN z trzema portami USB-C I jednym USB-A. Porty USB-C 1 i 2 obsługują ładowanie 100 W, natomiast USB-C 3 i USB-A oferują 22.5W. Ładowarka pozwala na ładowanie 4 urządzeń jednocześnie. Jak podaje producent, wystarczą tylko 2 godziny by w pełni naładować MacBook Pro. Urządzenie jest kompatybilne z szeroką gamą urządzeń, od smartfonów po tablety, aż na Nintendo Switch kończąc.







Ładowarka wspiera większość popularnych standardów ładowania – PD3.0, PD2.0, PPS, QC4+, QC3.0, QC2.0, FCP, SCP, AFC, APPLE 2.4 oraz BC1.2



Ładowarkę UGREEN 100W GaN kupimy od 26 maja za ok. 149 zł ($39.99).



