Samsung pokazał nowe, składane wyświetlacze. To przyszłość smartfonów

Samsung Display, jednostka odpowiedzialna za projektowanie technologii wyświetlaczy u koreańskiego giganta zrobiła nam małą niespodziankę. Tym razem możemy bowiem zobaczyć, jak według Samsunga wygląda przyszłość składanych ekranów. Same technologie dają nam również wgląd w to, co dokładnie może przygotowywać firma w kontekście swoich kolejnych produktów.Zobaczcie sami.Nowe, składane panele zostały pokazane w ramach wystawy Display Week 2021 – całość wydarzenia odbyła się wirtualnie, tak więc na realne zdjęcia trzeba będzie jeszcze poczekać. Samsung ma jednak w zanadrzu naprawdę kilka ekscytujących rzeczy.Pierwszą z nich jest składany wyświetlacz OLED S-Foldable. Konstrukcja może stanowić część lub całość składanego urządzenia. Po dwukrotnym złożeniu, sprzęt może być wykorzystywany jako zwykły smartfon. Kiedy będziemy potrzebowali większej przekątnej ekranu, OLED S-Foldable zaoferuje maksymalny rozmiar na poziomie 7,2 cala.Samsung ujawnił także prototyp swojego nowego wyświetlacza, na którego temat plotki pojawiały się wielokrotnie w ostatnich miesiącach. Konkretniej chodzi tutaj o przesuwany OLED, który można rozciągać w poziomie, bez obawy o jego uszkodzenie.Nowe technologie zaprezentowane przez Koreańczyków na Display Week 2021 wskazują też, iż w przygotowaniu może być w pełni składany tablet. Za wyświetlanie obrazu miałby w tym przypadku odpowiadać aż 17-calowy (!) składany ekran w formacie 4:3.Na sam koniec firma zostawiła sobie mniej ekscytującą, ale równie ważną nowość. Chodzi tutaj oczywiście o technologię UDC, czyli po prostu kamerkę do selfie umieszczoną bezpośrednio pod wyświetlaczem. Celem producenta jest wyeliminowanie wycięcia na aparat, które pozwoli użytkownikom wygodnie korzystać z całej powierzchni ekranu.Nie wiadomo jeszcze, w których dokładnie sprzętach Samsung będzie chciał skorzystać ze swoich nowych ekranów.Jest bardzo prawdopodobne, że na ten temat dowiemy się nieco więcej w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach.Źródło: Engadget / fot. Samsung