20 bestsellerów z AliExpress do 25 złotych

Co kupić na AliExpress? Proponujemy lekturę naszego sześćdziesiątego pierwszego zestawienia dotyczącego zakupów na najpopularniejszej chińskiej platformie sprzedażowej, w którym wyszukiwaliśmy dla Was niedrogie gadżety w cenie do ok. 25 złotych. Na poniższej liście znajdziecie oczywiście wiele znacznie tańszych przedmiotów. Wspólnym mianownikiem wszystkich jest ich aspekt praktyczny. Popraw sobie humor drobnymi zakupami.



1. Kabel USB-C od Baseus - ładowanie do 100 W

Porządnego okablowania nigdy za wiele. Lepiej mieć dodatkowy przewód USB-C pod ręką, na wypadek awarii tego oryginalnego. Kabelek tego typu może zostać wykorzystany także w samochodzie - do obsługi Android Auto lub podpięcia smartfona pod ładowarkę samochodową. Proponuje solidny przewód w oplocie marki Baseus, wspierający szybkie ładowanie z mocą nawet 100 W.



Cena: od ok. 7 złotych



2. Chłonny ręcznik z mikrofibry do wycierania - różne rozmiary

Lato to wspaniały czas dla miłośników detailingu. Osoby często myjące swój samochód powinny zaopatrzyć się w porządny i duży ręcznik do osuszania. Wystarczy przykładać go do wody na lakierze, aby ten szybką ją wchłonął. Pamiętaj, nie powinieneś trzeć ręcznikiem po powierzchni lakieru.



Cena: od ok. 7 złotych



3. Świetny uchwyt samochody, szeroki zakres regulacji

Ten rodzaj uchwytu samochodowego na smartfon jest chyba najbardziej praktyczny. Nie tylko można go przyczepić zarówno do szyby, jak i deski rozdzielczej, ale też regulować w bardzo szerokim zakresie - nawet przybliżać i oddalać na wysięgniku. To konstrukcja podobna do dużo droższego iOttie Easy One Touch 5.



Cena: ok. 15 złotych



4. Plecak Xiaomi Mi - 10 kolorów

A może potrzebujesz plecaka na różnorakie wypady wakacyjne, do pracy lub szkoły? Zerknij na ofertę kolorowych plecaków Xiaomi o pojemności 10 litrów. Są bajecznie tanie. Jakość wykonania jest oceniana pozytywnie.



Cena: ok. 25 złotych



5. Podświetlane wentylatory komputerowe

Wentylatory RGB w polskich sklepach są bardzo drogie, na AliExpress... niekoniecznie. W tej ofercie znajdziesz szeroki wybór podświetlanych wentylatorów, które poprawią wygląd wnętrza obudowy z oknem. Uwaga: ze względu na specyfikę pracy są to raczej wentylatory do montażu na obudowie, a nie na przykład chłodzeniu procesora.



Cena: ok. 20 złotych



6. Ładowarka samochodowa Baseus z szybkim ładowaniem - różne rodzaje

Nie masz jeszcze szybkiej ładowarki samochodowej? Zmień to, wydając zaledwie 15 złotych. Baseus ma w swojej ofercie ładowarkę, będącą w stanie uzupełniać stan baterii w smartfonach i tabletach z mocą 30 watów. Do wyboru kilka różnych modeli.



Cena: ok. 15 złotych



7. Selfie stick z tripodem i pilotem Bluetooth do smartfonu

Każdemu z Was życzymy mnóstwa wakacyjnych wypadów, z których przywieziecie wiele pięknych wspomnień. Pewne chwile warto uwieczniać za pomocą swojego smartfona - czasem zadanie to ułatwia selfie stick, innym razem statyw, a jeszcze innym - samowyzwalacz. Ten gadżet łączy wszystkie te funkcje i jest naprawdę niedrogi.



Cena: ok. 25 złotych



8. Przyrząd do wygodnego krojenia arbuza

Niemal każdy lubi arbuzy. Z tego też powodu wiele osób polubi ten oto przyrząd ułatwiający ich krojenie. Dzięki niemu nie zmarnujecie pysznego soku i nie ubrudzicie rąk.



Cena: ok. 6 złotych



9. Mini radio FM z funkcją głośnika i gniazdem kart

Oto gadżet, który łączy w sobie funkcje kompaktowego głośniczka z gniazdami USB i karty micro SD oraz niewielkiego radia FM. Zrobicie z niego użytek w domu, ale także w plenerze - sprzęt zasilany jest akumulatorem o pojemności 600 mAh.



Cena: ok. 25 złotych



10. Wyciskacze pasty do zębów

Nie marnuj pieniędzy, wyrzucając tubki z resztkami pasty do zębów. Zamiast tego spraw sobie jedno z akcesoriów do skutecznego i wygodnego jej wyciskania. Kosztują grosze.



Cena: od ok. 1 złotówki



11. Bungee dla kabla myszki

Wkurza Cię zahaczający o różne przedmioty na biurku przewód myszki? A może jest tak sztywny, że czasem masz ochotę go uciąć? Problem rozwiązuje bungee, unoszące irytujący przewód do góry.



Cena: ok. 20 złotych



12. Wtyczka z funkcją kontroli przez aplikację

Warto śledzić zużycie prądu na bieżąco - dzięki temu da się uniknąć przykrej niespodzianki na etapie opłacania rachunków. Pomoże w tym inteligentną wtyczkę, współpracującą z wszystkimi popularnymi asystentami głosowymi i systemami smart home. To kosztuje jedyne 25 złotych i umożliwia między innymi zdalne wyłączanie podłączonych przez nie sprzętów.



Cena: ok. 25 złotych



13. Siatka bagażnika do samochodu, uniwersalna

Masz dość przedmiotów przemieszczających się bezwładnie po bagażniku Twojego samochodu w trakcie jazdy? Remedium na to zmartwienie jest siatka bagażowa, montowana do haczyków w aucie. Na tej aukcji kupisz uniwersalne siatki bagażowe o rozmiarach 70 x 70 cm lub 100 x 100 cm.



Cena: ok. 23 złotych



14. Kultowa zabawka spadochroniarz

Spraw frajdę swojemu dziecku lub przypomnij sobie lata 90' XX wieku. Zabawkowi spadochroniarze robili wtedy furorę. Gadżet kosztuje 5 złotych i z pewnością zajmie najmłodsze pociechy na kilka chwil lub dłużej.



Cena: ok. 5 złotych



15. Odbiornik Bluetooth na USB od Baseus

W Twoim komputerze brakuje modułu Bluetooth, umożliwiającego parowanie bezprzewodowych myszek, klawiatur i słuchawek? Żaden kłopot. Adapter Bluetooth od Baseusa kosztuje tylko 19 złotych.



Cena: ok. 19 złotych



16. Siatka samochodowa, organizer na rzep

Kieszonek w bagażniku samochodowym nigdy za wiele. Dzięki tej oto siatce na rzep utrzymasz w ryzach przedmioty takie jak gaśnica, trójkąt, czy tez kosmetyki samochodowe.



Cena: ok. 17 złotych



17. Opaski zaciskowe do kabli, na rzep - 50 sztuk

Jeśli czytacie uważnie nasze coniedzielne wpisy o gadżetach z Chin, wiecie zapewne, że często podrzucamy różnego rodzaju akcesoria poprawiające schludność i estetykę stanowiska komputerowego i okablowania mieszkania. Jednym z najlepszych gadżetów pozwalających uporządkować splątane kable są opaski zaciskowe. Tu 50 sztuk kupisz w cenie 9 złotych.



Cena: ok. 9 złotych



18. Mata magnetyczna do majsterkowania Xiaomi

Dużo majsterkujesz? Znasz zapewne problem ginących w trakcie tej czynności śrubek. Mając matę magnetyczną Xiaomi nie zgubisz żadnej śrubki.



Cena: ok. 11 złotych



19. Urządzenie do czyszczenia łańcucha rowerowego

Jak dokładnie umyć łańcuch rowerowy? Metod jest kilka, ale mało jest tak przyjemnych i bezobsługowych jak mycie za pomocą tego oto urządzenia. Dbanie o napęd ma potrójną korzyść. Czysty napęd pracuje ciszej, wolniej się zużywa, a jego użytkownik może wkładać nieco mniejszy wysiłek w pedałowanie.



Cena: ok. 12 złotych



20. Praktyczna lampa LED wodoodporna, idealna do garażu

Jak dokładnie umyć łańcuch rowerowy? Metod jest kilka, ale mało jest tak przyjemnych i bezobsługowych jak mycie za pomocą tego oto urządzenia. Dbanie o napęd ma potrójną korzyść. Czysty napęd pracuje ciszej, wolniej się zużywa, a jego użytkownik może wkładać nieco mniejszy wysiłek w pedałowanie.