Niedrogi smartfon z 5G? Odpowiadam: realme 8 5G

Mocna propozycja.

Rozbudowa infrastruktury 5G w Polsce trwa w najlepsze. Coraz większa liczba Polaków znajduje się w zasięgu nowego standardu łączności i nic dziwnego, że z tego powodu rośnie zainteresowanie smartfonami z obsługą 5G. Jeszcze do niedawna urządzenia te były drogie i stanowiły raczej wyłącznie ciekawostkę. Z końcem zeszłego roku zadebiutował realme 7 5G, oferujący możliwość nawiązania połączenia z siecią 5G w bardzo atrakcyjnej cenie, wynoszącej 1299 złotych. Teraz do sklepów trafił realme 8 5G, który wyjściowo kosztuje jeszcze mniej, bo zaledwie 999 złotych. Jeżeli ktoś szuka niedrogiego telefonu z 5G, to... być może właśnie go znalazł.Zalety 5G są niepodważalne. Wysokie prędkości przesyłania danych, minimalne opóźnienia i pojemność sieci gwarantuje niezakłóconą komunikację nawet w centrach dużych miast i podczas dużych imprez masowych to tylko garść z pokaźnej puli atutów. W przypadku realme 8 5G obie włożone doń karty SIM są w stanie pracować w trybie 5G dual standby, czym nie może pochwalić się każdy smartfon. Korzyściom płynącym z korzystania z 5G poświęciliśmy osobny artykuł , do lektury którego gorąco zachęcam. W niniejszym wpisie chciałbym raczej skupić się na tym, co potrafi jeden z najtańszych smartfonów z 5G, jakie da się obecnie kupić - poza zapewnieniem rewelacyjnych parametrów połączeń.

Materiał powstał we współpracy z realme

Zdjęcie: Instalki.plrealme 8 5G kosztuje wyjściowo 999 złotych, ale widziałem już promocję w RTV Euro AGD, gdzie po dodaniu do koszyka cena spadała do ok. 920 złotych. Nie będę się dziwił nikomu, kogo skuszą takie kwoty. Testowałem realme 8 5G i od razu po wyjęciu z pudełka zaskoczył mnie pozytywnie jakością wykonania. Jego masa jest mniejsza od masy większości konkurentów z tego segmentu cenowego - wynosi 185 gramów. Smartfon dobrze leży w dłoni i jest po prostu wygodny w obsłudze. Poręczność telefonu dla wielu gra pierwsze skrzypce i przypuszczam, że nikt nie będzie w przypadku realme 8 5G w tej kwestii zawiedziony. Obudowa o grubości 8.5 mm również wyróżnia się na plus. Dacie wiarę, że zmieszczono w niej akumulator o pojemności 5000 mAh?Okej, akumulator o pojemności aż 5000 mAh nie jest wcale czymś niespotykanym w świecie smartfonów, ale na pewno nie jest też standardem. Co ważne, w przypadku realme 8 5G nie wpłynął on w dużym stopniu na pogrubienie konstrukcji, co już stanowi zaletę samą w sobie. Co jednak najważniejsze: realme 8 5G imponuje czasem pracy bez konieczności doładowywania baterii. Telefony obsługujące 5G legitymują się na ogół skróconym czasem działania w porównaniu do urządzeń z łącznością 4G. realme 8 5G wychodzi poza schemat, zapewniając nawet 3 dni (!) pracy na pojedynczym ładowaniu akumulatora. To doskonały rezultat nie tylko w segmencie smartfonów z 5G, ale także w ogóle. 7.5 godziny na włączonym ekranie? realme 8 5G da sobie radę, nawet w trybie 90 Hz.Zdjęcie: Instalki.plCzego jeszcze wymagają konsumenci od smartfonów? Na pewno ładnego ekranu i płynnego działania. Na przestrzeni redakcyjnych testów realme 8 5G dowiódł, że nie zawodzi także i w tych kwestiach. Producent wykorzystał tu ładny ekran o przekątnej 6,5 cala (tak, to "tylko" IPS, ale z tych lepszych) i rozdzielczości Full HD+. Jego mocną stronę stanowi częstotliwość odświeżania obrazu wynosząca 90 Hz. Przekłada się to na niezwykle płynną animację obrazu podczas przeglądania internetu, przełączania się pomiędzy apkami, a także w trakcie grania w gry. Układ MediaTek Dimensity 700 nie jest może królem wydajności, ale nie zawodzi nawet w grach 3D. Powiedziałbym, że ma na tyle wysoką moc obliczeniową, aby zadowolić zdecydowaną większość osób poszukujących smartfona w tej klasie cenowej. To nie flagowiec za 4000 złotych, więc nie wymagajmy cudów.Płynne działanie w dużej mierze jest zasługą dobrze zoptymalizowanego oprogramowania. realme w swoim najnowszym smartfonie preinstaluje przyjazną w obsłudze i zapewniającą szerokie możliwości personalizacji nakładkę realme UI 2.0. Jej rdzeń stanowi aktualny system operacyjny Android 11. Próżno tu szukać zbędnych aplikacji - kupujący dostanie dokładnie to, czego powinien oczekiwać: produkt bez bloatware.Zdjęcie: Instalki.plW realme 8 5G zastosowano trzy aparaty, spośród których sensor główny 48 Mpix z obiektywem f/1.8 z pewnością spodoba się miłośnikom fotografowania wszystkiego i wszystkich. W dobrych warunkach oświetleniowych za jego pomocą zrobicie tak urokliwe zdjęcia, że niejeden znajomy zdziwi się, że wykonano je tak niedrogim smartfonem. Jakość fotografii za dnia stoi na naprawdę przyzwoitym poziomie. Portrety prezentują się świetnie za sprawą obecności dodatkowej matrycy i obiektywu odpowiedzialnych za pomiar głębi tła. Cyfrowy, 2-krotny zoom daje radę! A selfie? Kamerka o rozdzielczości 16 Mpix za dnia nie odstaje nawet od tych spotykanych w droższych telefonach. To chyba dość dobra rekomendacja.Co ponad to wszystko? Cóż, dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac jest. Moduł NFC umożliwiający płatności zbliżeniowe - też. Na melomanów czekają zarówno złącze audio jack 3.5 mm, jak i Bluetooth 5.1 z obsługą aptX HD oraz LDAC. Na dodatek, oprócz dwóch kart SIM w smartfonie postawiono na niezależne gniazdo na kartę SIM. Ach, no i czytnik linii papilarnych umieszczony na prawej stronie ramki otaczającej obudowę, w przycisku zasilania - to właściwe miejsce.Zdjęcie: Instalki.plrealme 8 5G spełnia pokładane w nim nadzieje. To namacalny dowód na to, że w 2021 roku da się kupić dobrze działający smartfon z 5G w cenie, która nie zwala z nóg. Osoby szukające odpowiedzi na pytanie: jaki smartfon do 1000 złotych wybrać, właśnie ją otrzymały. realme 8 5G to interesująca propozycja z sumą zalet zdecydowanie przeważającą ewentualne niedociągnięcia.