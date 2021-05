Sprzęt Google zbanowany w Niemczech? Sonos wytacza ciężkie działa

Google w opałach.

Sonos to firma będąca amerykańskim producentem i projektantem sprzętu audio. Założony w 2002 roku przez Johna MacFarlane'a, Craiga Shelburne'a, Toma Cullena i Trung Mai podmiot wziął niedawno na swój celownik Google. Chodzi o sprawę rzekomego naruszenia patentów, której to praktyki ma dopuszczać się gigant z Mountain View. Zamieszanie może doprowadzić do zawieszenia sprzedaży urządzeń Google w Niemczech.Sonos i Google są zaangażowane od początku ubiegłego roku w spór dotyczący naruszenia patentów w USA. Sonos twierdzi, że firma wykorzystała swoją pozycję do kradzieży własności intelektualnej, kiedy po raz pierwszy oba podmioty zawiązały współpracę. Spór natury prawnej nie jest ograniczany granicami państwowymi. Sonos pozwał Google także w Niemczech, gdzie udało mu się wyegzekwować wstępny zakaz sprzedaży całej masy urządzeń korzystających z protokołu Cast. Konflikt pomiędzy obiema firmami jest przedmiotem sporu również przed Międzynarodową Komisją Handlu. Obie firmy walczą ze sobą również w sądach Kanadzie, Francji i Holandii.

"Jesteśmy rozczarowani, że Sonos przedstawił fałszywe oświadczenia dotyczące naszego partnerstwa i technologii"

"Odwołaliśmy się od wyroku i nadal czekamy na uzasadnienie orzeczenia sądu. Będziemy nadal pracować nad tym, aby nasi niemieccy klienci nadal mieli jak najlepsze doświadczenia płynące z korzystania z naszych produktów".

Sonos zadowolony z decyzji sądu

Google Pixel 4a - jeden ze smartfonów, których sprzedaż w Niemczech może zostać zakazana. | Źródło: GoogleNakaz, który został wydany przez sąd w Hamburgu pod koniec kwietnia, zabrania Google sprzedaży technologii Cast w Niemczech. Może to zmusić Google na razie do wstrzymania sprzedaży swoich inteligentnych głośników, odtwarzaczy multimedialnych i telefonów w tym kraju. Firma może również zostać zmuszona do zaprzestania dystrybucji aplikacji YouTube Music wśród niemieckich konsumentów. Rzecznik Google José Castañeda powiedział, że firma odwołała się od wyroku.- powiedział Castañeda w e-mailu wysłanym redakcji Protocol.W trakcie prowadzenia rozmów z partnerami w sprawie kwartalnych raportów o zyskach, przedstawiciele Sonos mówili: "Z przyjemnością informujemy, że sąd w Niemczech wydał właśnie wstępny nakaz przeciwko europejskiemu podmiotowi stowarzyszonemu Google za naruszenie patentu Sonos, który umożliwia i kontroluje transfer treści multimedialnych ze smartfonów lub tabletów do co najmniej jednego urządzenia odtwarzającego." Sonos spodziewa się, że gdy postanowienie sądu zacznie obowiązywać, zostanie wstrzymana sprzedaż i dystrybucja takich produktów, jak smartfony Pixel 4a, głośniki Nest Audio i aplikacja YouTube Music. Potencjalnie zablokowana może zostać sprzedaż także innych urządzeń - chociażby Pixel 4a 5G, Pixel 5 i Nest Hub.Źródło: Protocol