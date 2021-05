Nie wierzę, że te dwie nowości od Apple Wam się nie spodobają

Premiera może się odbyć jeszcze w maju.





Apple zaprezentuje nowe słuchawki i abonament w serwisie Music





fot. Giorgio Trovatu - Unsplash

Nowa plotka, która pojawiła się w sieci sugeruje, iż Apple już 18 maja zaprezentuje dwie znaczące nowości w swoim portfolio. Pierwsza z nich, to sprzęt – słuchawki bezprzewodowe AirPods nowej generacji. Druga, to kolejny rodzaj abonamentu w Apple Music. Tym razem oznaczony jako „Hi-Fi”, co pozwala myśleć, iż chodzi o bezstratną jakość.Informacje tego typu pochodzą od Luke’a Mianiego, który podzielił się swoimi źródłami z serwisem AppleTrack. Firma Tima Cooka nie potwierdziła żadnej z opisywanych wyżej nowości.Nowe słuchawki Apple AirPods miałyby zostać zaprezentowane przez amerykańską firmę już 18 maja bieżącego roku. Oprócz tego, Apple przygotowuje swoistą odpowiedź na ostatnie nowości ze strony Spotify . Konkretniej chodzi tutaj o abonament Hi-Fi w Apple Music, który miałby zapewnić użytkownikom wysoką, bezstratną jakość dźwięku.Oczekuje się, że nowe bezprzewodowe słuchawki z serii AirPods będą posiadały odświeżony wygląd względem poprzedniej generacji. Nie wiadomo czy w tym przypadku Apple postawi na aktywną redukcję szumów. Do tej pory tego typu technologia była zarezerwowana jedynie dla modelu z dopiskiem „Pro” w nazwie. Źródła zdradzają jednak, ze nowa generacja słuchawek AirPods będzie posiadała znacznie więcej nowości w zakresie wyglądu względem ostatniego odświeżenia tego sprzętu – w 2019 roku.Na ten moment nie wiadomo dokładnie, ile trzeba będzie zapłacić za nowe słuchawki AirPods oraz kiedy dokładnie będą one dostępne na rynku międzynarodowym.Wspomniane źródło zwróciło uwagę, iż w przypadku abonamentu Apple Music Hi-Fi, cena pakietu pozostanie na tym samym poziomie, co obecny, standardowy plan. To dobra informacja, która na pewno spodoba się wielu użytkownikom.Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na 18 maja i obserwować zachowanie Apple. Jest bardzo prawdopodobne, że obie premiery odbędą się bez przesadnej, większej „pompy”.Źródło: MacRumors / fot. Omid Armin