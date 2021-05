InkBook Focus. nowy jeszcze większy czytnik ebooków, to znacznie lepsza wygoda

Znacznie więcej miejsca na tekst w czytniku e-booków InkBook Focus

InkBook Focus i lista przykładowych aplikacji / Foto: InkBook

Sporo więcej miejsca w InkBook Focus niż na ekranie o przekątnej 6 cali / Foto: InkBook

Ciekawa propozycja dla czytelników za mniej niż tysiąc złotych

Typowe czytniki ebooków na e-papierze mają najczęściej rozmiary około 6 cali. To niewielka różnica w porównaniu do popularnych smartfonów. Choć nawet w przypadku identycznej przekątnej, smartfony są i tak znacznie mniejsze z powodu mniejszych ramek. Tak czy inaczej, nawet duży smartfon jest mniej wygodny do czytania książek niż e-book reader z e-papierem. InkBook zaprezentował właśnie nowy model, który jeszcze mocniej poprawi komfort z racji na ekran o jeszcze większej przekątnej.Model InkBook Focus dzięki 7,8-calowemu ekranowi zapewnia aż o 30 proc. więcej wyświetlanych treści niż propozycje 6-calowe. Jego oprogramowanie jest zgodne z aplikacjami popularnych usług do czytania ebooków i słuchania audiobooków, czyli Legimi, Empik Go, Storytel, Woblink czy Publio. Tak, nie ma problemu z audiobookami. Producent nie napisał tego wprost, więc nie ma pewności, czy sprzęt zawiera głośniki, ale na pewno jego interfejs Bluetooth może posłużyć do sparowania ze słuchawkami bezprzewodowymi lub głośnikiem.Dotykowy ekran e-ink Carta EPD o niezłej rozdzielczości jak na e-czytniki (1872 x 1404 px, co przy 7,8 calach zapewnia 300 dpi), może wyświetlić 16 odcieni szarości. InkBook Focus pracuje w oparciu o system operacyjny inkBook OS, który został stworzony na bazie Androida 8.1, więc można ręcznie doinstalować programy z plików apk (np. alternatywne aplikacje do czytania elektronicznych książek).Wyposażono go w WiFi, czterordzeniowy procesor ARM z rodziny Cortex-A35, 1 GB RAM i pamięć wewnętrzną 16 GB. Dodatkowo można włożyć do niego kartę pamięci microSD, co jeszcze usprawni przechowywanie i przenoszenie ebooków i innych dokumentów oraz audiobooków. Prosto z pudełka InkBook Focus potrafi odtwarzać takie formaty e-booków, jak EPUB, PDF (także z reflow), ADE, MOBI, TXT, HTML, RTF i DOC.Wbudowane ogniwo (2900 mAh 3.7V Li-Ion) według producenta wystarczy do tygodnia pracy z czytnikiem. Można je wygodnie ładować zasilaczem USB-C, tak jak większość współczesnych smartfonów. Nowy InkBook Focus dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych, a konkretnie w czerwonej, niebieskiej i czarnej. Sugerowana cena podana przez producenta wynosi 949 złotych. Czytnik InkBook Focus jest już dostępny w sprzedaży.Źródło i foto: InkBook