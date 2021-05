Nie tylko biel. Sony zapowiada kolorowe kontrolery DualSense

W końcu.

Za cel obieramy sobie zawsze znajdowanie takich projektów, które jednocześnie zaskoczą, jak i zachęcą naszych fanów. Nowe kolory DualSense są wynikiem starannej selekcji – chcieliśmy bowiem, by uzupełniały się one tak perfekcyjnie, jak oryginalny kontroler bezprzewodowy DualSense oraz konsola PlayStation 5. Dlatego też zdecydowaliśmy się zaprojektować urządzenia inspirowane „galaktyką” – czuliśmy, że będzie to naturalny postęp jeśli wziąć pod uwagę oryginalne projekty konsoli oraz akcesoriów.

Miejmy nadzieję, że wprowadzenie innych wariantów DualSense to pierwszy krok do zapowiedzi wymiennych paneli – zarówno konsoli, jak i kontrolerów. Niewątpliwie wiele użytkowników na to czeka. Trudno jednak przewidzieć, co zamierza Sony.Źródło i foto: Sony