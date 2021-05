Samsung przygotowuje smartfona z... wentylatorem?

To może być gratka dla graczy.





Samsung stworzy własnego smartfona dla graczy?





fot. Let'sGoDigital

Na rynku znajdziemy już sporo konstrukcji mobilnych dedykowanych graczom. Takie smartfony tworzy między innymi Xiaomi czy Asus. Wygląda na to, że do tego grona chce dołączyć także Samsung. Koreańska firma może przygotowywać smartfona, który będzie mógł się pochwalić fizycznym wiatrakiem.Informacje tego typu przedostały się do sieci na kilka miesięcy przed prezentacją układu Exynos zintegrowanego z grafiką od AMD. Pachnie… konkurencją?Żeby było jasne – żadna z tych informacji nie została oficjalnie potwierdzona przez koreańskiego producenta. Specjaliści z Let’sGoDigital zauważyli jednak, iż Samsung złożył wniosek o przyznanie nowego znaku towarowego w Europie. Został on oznaczony jako „Activate Fan Mode”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Aktywuj tryb wentylatora”. Całość ma mieć zastosowanie w przypadku zarówno smartfonów, jak i tabletów.Biorąc pod uwagę, że żaden ze sprzętów Samsunga nie posiada obecnie wentylatora gotowego do uruchomienia, można się spodziewać, że nowy znak towarowy dotyczy niewydanego jeszcze produktu.Aktywacja trybu wentylatora zdradza także, iż w przyszłości gracze korzystający z urządzeń mobilnych będą mogli liczyć na fizyczny komponent, który będzie odpowiadał za zmniejszanie temperatury smartfona. W większości przypadków urządzenia mobilne korzystają obecnie ze specjalnie zaprojektowanych rurek cieplnych odprowadzających temperaturę z układu głównego. Fakt, w przypadku bardziej zaawansowanych gier można poczuć, jak w wybranych smartfonach szybko nagrzewa się obudowa.Pierwszym układem Koreańczyków, który miałby wspierać tego typu technologię będzie zapewne Exynos 2200 – nadchodząca jednostka z grafiką stworzoną przez firmę AMD.Póki co jednak musimy poczekać na oficjalne potwierdzenie ze strony Samsunga, iż faktycznie firma ma plan na stworzenie sprzętu dedykowanego graczom.Fizyczny wentylator w małej obudowie… to mogłoby wyglądać naprawdę ciekawie. Prawda?Źródło: Let'sGoDigital / fot. instalki.pl