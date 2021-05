ASUS ZenFone 8 Flip już w Polsce. Idealny smartfon do robienia zdjęć?

Ciekawy i jeszcze ciekawszy smartfon.

Firma ASUS zaprezentowała swoje dwa najnowsze smartfony. Wielu z Was kojarzy tego producenta raczej z laptopami, ale ostatnie smartfony tej marki dowiodły, że warto zwracać uwagę także i na ofertę telefonów tej marki. W sprzedaży w polskich sklepach pojawiły się kompaktowy Zenfone 8 oraz wyposażony w obrotowy aparat Zenfone 8 Flip. Zwłaszcza drugi z modeli wydaje się ciekawy, gadżeciarski i... jakiś taki fajny.ASUS ZenFone 8 Flip wyposażono w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 10802400 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 90 Hz. Dobrą wiadomością jest wsparcie dla technologii HDR 10+. O jego wydajność dba najnowszy i najwydajniejszy układ Qualcomm Snapdragon 888 z obsługą 5G. Do dyspozycji użytkownika oddano 8 GB RAM-u oraz 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1 na dane.

ASUS ZenFone 8 - flagowiec w mniejszym formacie

ASUS ZenFone 8 (8/128 GB) – 2699 złotych w przedsprzedaży, później 2999 złotych

– 2699 złotych w przedsprzedaży, później 2999 złotych ASUS ZenFone 8 (8/256 GB) – 3299 złotych

– 3299 złotych ASUS ZenFone 8 (16/256 GB) – 3599 złotych

ASUS Zenfone 8 Flip. | Źródło: ASUSNajciekawszą cechą smartfona ASUS ZenFone 8 Flip jest bez wątpienia obrotowy, potrójny aparat. Można z niego korzystać zarówno w roli aparatu głównego, tylnego, jak i przedniego. Składają się nań matryca 64 Mpix (obiektyw f/1.8 z OIS), 12 Mpix z obiektywem szerokokątnym i funkcją makro oraz 8 Mpix z teleobiektywem z 3-krotnym zoomem. Brzmi naprawdę kusząco, jeśli ktoś jest oczywiście miłośnikiem fotografii mobilnej.ASUS Zenfone 8 Flip. | Źródło: ASUSUrządzenie zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh oferuje ładowanie z mocą maksymalną 30 W. Ładowania indukcyjnego - brak. Jest oczywiście NFC, najnowsze Wi-Fi 6, Android 11 na pokładzie, czytnik linii papilarnych pod ekranem, a nawet złącze audio jack 3,5 mm. Nie ma za to żadnej normy wodoszczelności, co w tej klasie cenowej jest nieporozumieniem.Wymiary smartfona to 165.00 x 77.30 x 9.50 mm, a masa - aż 230 gramów.Cena ASUS ZenFone 8 Flip 8/256 wynosi 3599 złotych.ASUS ZenFone 8 spodoba się osobom poszukującym wydajnego smartfona z Androidem, wyposażonego w możliwie niewielki ekran. Tutaj producent postawił na 5,92-calowy panel AMOLED o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Podobnie jak w większym modelu, nie zabrakło wsparcia dla techniki HDR10+.ASUS Zenfone 8. | Źródło: ASUSW parze z flagowym Snapdragonem 888 idzie tu 8 lub 16 GB pamięci LPDDR5 oraz 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1 na pliki użytkownika. Sprzęt zasilany jest nieco mniejszą niż w droższym modelu baterią 4000 mAh z ładowaniem 30 W.Zwykły ZenFone 8 nie ma obrotowego aparatu. Jego miejsce zajął podwójny aparat tylny - 64 Mpix (Sony IMX686, f/1.8, OIS) oraz 12 Mpix (IMX363) z obiektywem szerokokątnym i funkcją zdjęć makro. Z przodu umieszczono kamerkę do selfie o rozdzielczości 12 Mpix.ASUS Zenfone 8. | Źródło: ASUSASUS ZenFone 8 to także NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, głośniki stereo i złącze jack 3.5 mm. Urządzenie o wymiarach 148 x 68,5 x 8,90 mm waży zaledwie 169 gramów.Ceny ASUS ZenFone 8 w Polsce wynoszą:Źródło: ASUS