Nowości w AliExpress – 6 świeżych gadżetów w rozsądnych cenach

Nowy sprzęt przybywa do AliExpress.

1. Wielofunkcyjna frytkownica BioloMix AF536

2. Robot sprzątający Midea M7 Pro

3. Bezprzewodowy odkurzacz Ultenic U11

F2SRC8CYKHHA

4. Robot sprzątający Ultenic T10

F2SRC8CYKHHA

5. Ultradźwiękowa szczotka do czyszczenia twarzy Liberex

6. Ładowarka Anker PowerPort III 20W

Partnerem artykułu jest AliExpress





Już niedługo na platformę AliExpress zawita kolejna partia nowych produktów . W dzisiejszym przeglądzie znajdziemy przeceny na urządzenia, które przydadzą się w prawie każdym domostwie.Zanim przejdziemy do okazji, pragniemy poinformować was o promocji przygotowanej przez bank citi handlowy oraz platformę AliExpress. Akcja polega na założeniu karty Citibank-AliExpress, dzięki której możemy zyskać nawet doł w przeciągu 3 lat dokonując zakupów za jej pomocą. Więcej informacji o promocji znajdziemy na specjalnej stronie Przypominamy, że ceny podane w artykule aktywne będą dopiero za kilka dni. Nic nie stoi na przeszkodzie by teraz dodać interesujące nas sprzęty do koszyka i zakupić je w momencie startu promocji.Wielofunkcyjna frytkownica o pojemności. Na przodzie urządzenia znajdziemy dotykowy wyświetlacz cyfrowy, który pozwoli nam ustawić m.in. temperaturę (), 60 minutowy timer lub jeden z ośmiu dostępnych trybów gotowania. Ustawienia gotowania pozwalają w łatwy sposób przygotować frytki, skrzydełka kurczaka, steki, dania rybne, z krewetkami, warzywa, tosty lub suszyć owoce.Frytkownicę wyposażono w okienko dzięki czemu możemy w każdej chwili sprawdzić czy danie jest już ugotowane. Urządzenie korzysta zdzięki czemu nasze dania będą chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku.Frytkownicę BioloMix AF536 kupimy za ok. 331 zł ($88.50) od 18 maja.Robot wyposażony w silnik Nidec BLDC oferujący moc ssania na poziomie. Wyposażony jest w mop wibracyjny wykonujący 500 ruchów na minutę. Robot poradzi sobie z plamami po keczupie, kawie, sosach i jest przy tym cichy. Mideo M7 Pro konstruuje precyzyjną mapę domu korzystając z nawigacji laserowej LDS by zaplanować optymalną ścieżkę czyszczenia. Bateria o pojemnościzapewnia do 180 godzin pracy na jednym ładowaniu.Urządzenie oferuje 4 tryby pracy - mopowanie wibracyjne, jednoczesne mycie i wycieranie, zamiatanie podłóg oraz regulację mocy ssania. Jak przystało na nowoczesnego robota sprzątającego, możemy go sparować z aplikacją na telefon, która pozwoli nam dostosować tryby czyszczenia do naszych potrzeb i wyznaczyć obszary sprzątania w mieszkaniu.Robotdostępny będzie od 23 maja za ok. 1231 zł ($329.00) . Wysyłka z Polskiego magazynu.Odkurzacz z bezszczotkowym silnikiem 260 W i mocy ssania na poziomie. Oferuje trzy tryby pracy - auto, eco oraz max. U11 wykrywa dywany w trybie auto i automatycznie zwiększa moc ssania by skutecznie je wysprzątać. Urządzenie wyposażono w wielofunkcyjny ekran LED, który poinformuje nas o poziomie naładowania baterii, wyświetli powiadomienia o usterkach, pozwoli wybrać tryb pracy oraz regulować biegi odkurzacza.Producent zastosował w urządzeniu czterostopniowe filtry, które wyłapują, zapobiegając wtórnemu zanieczyszczeniu i poprawiają skuteczność czyszczenia. Ultenic U11 może pracować przez 52 minuty na baterii i naładujemy go do pełna w 2 - 3 godziny. Baterię można usunąć by ją ręcznie podładować lub dokupić dodatkową by wydłużyć czas pracy odkurzacza.Bezprzewodowy odkurzaczdostępny będzie od 24 maja za ok. 786 zł ($209.00) korzystając z koduWysyłka z magazynu w Niemczech.Cechą wyróżniającą robota jest dedykowana, który zasysany jest do środka po zakończeniu sprzątania. Robot jednocześnie sprząta oraz mopuje podłogę. Ultenic T10 automatycznie zwiększy moc ssania w momencie wykrycia dywanu na jego ścieżce sprzątania. Jest też w stanie pokonać wzniesienia do 2 cm. Korzysta także z systemów antyupadkowych i omijania przeszkód.Robot posiada 3 tryby pracy, które determinują długość sprzątania. W trybie Max Ultanic T10 wysprząta mieszkanie w 120 minut, w trybie standardowym jest to 180 minut, zaś w cichym – 280 minut. Jak podaje producent, w 280 minut robot jest w stanie wysprzątać mieszkanie o powierzchni 250 m². Urządzenie możemy także sparować z aplikacją na telefon, co pozwoli nam np. ustawić wirtualną ścianę albo harmonogram zadań. W zestawie znajduje się też pilot dla osób, które nie chcą korzystać z aplikacji mobilnej.Robot sprzątającybędzie dostępny od 28 maja za ok. 1803 zł ($479.00) korzystając z koduWysyłka z magazynu w Niemczech.Ultradźwiękowa szczoteczka do głębokiego oczyszczania porów twarzy oraz usuwania makijażu i innym zanieczyszczeń za pomocą wibracji. Do wyboru mamy- niski dla skóry wrażliwej, średni przeznaczony dla większości typów skóry oraz wysoki do głębokiego oczyszczania i złószczania skóry twarzy. Do tego w zestawie znajdziemy 3 końcówki szczoteczki. Miękka główka do skóry wrażliwej, twarda do głębokiego oczyszczania oraz silikonowa do codziennego użytku.Urządzenie pracuje przez 120 sekund i co 30 sekund zatrzymuje się na chwilę by przypomnieć nam o przejściu do kolejnego rejonu twarzy. Po upływie dwóch minut, szczoteczka automatycznie się wyłączy. Sprzęt może działać doi naładujemy go do pełna w zaledwie 1,5 godziny. Liberex jest także wodoodporny (IPX7).Ultradźwiękowa szczotka do czyszczenia twarzy Liberex od 25 maja za ok. 124 zł ($32.99) Urządzenie wykorzystuje technologię szybkiego ładowania, która zapewnia szeroką kompatybilność urządzeń. Ładowarka wspiera ładowanie 20W dla większości smartfonów od firm takich jak Apple, Samsung, Sony, LG. Działa także z inteligentnymi zegarkami oraz słuchawkami TWS.Producent podaje, że Anker jest w stanie naładować iPhone 12 / 12 Pro od 0 do 50% w zaledwieczyli trzy razy szybciej niż standardowa ładowarka 5W. Ładowarka korzysta również z autorskiej technologi MultiProtect, która reguluję temperaturę urządzenia i zapewnia ochronę przeciwprzepięciową.Ładawarkękupimy od 27 maja za ok. 37 zł ($9.96)