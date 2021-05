Motorola chce w swoich smartfonach zdalnego bezprzewodowego ładowania

Czas pozbyć się przewodowych ładowarek.

Krok ku bezprzewodowej przyszłości

Kwestia, za którą biorą się specjaliści

Cóż, Motorola to firma, która nie boi się podejmowania niespodziewanych, na swój sposób ryzykownych decyzji. Dzięki nim na rynek trafiły jednak naprawdę ciekawe urządzenia – Motorola Razr czy smartfony obsługujące tak zwane Moto Mods, za sprawą których telefony te można było wyposażyć w mocniejszy głośnik, gamepad czy kamerę. Teraz firma wychodzi na przód z kolejną inicjatywą.Tym razem Motorola pragnie wzbogacić swoje urządzenia o możliwość ich zdalnego bezprzewodowego ładowania. O co chodzi? No więc, w tej chwili większość posiadaczy smartfonów ładuje je z pomocą ładowarki przewodowej. Wiele telefonów można też jednak ładować bezprzewodowo, z pomocą ładowarek indukcyjnych, na które urządzenie trzeba po prostu położyć. O ile druga z tych technologii cieszy się zaskakująco małym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród konsumentów, tak jeszcze mniejszym zainteresowaniem cieszy się technologia zdalnego bezprzewodowego ładowania.W przypadku zdalnego bezprzewodowego ładowania znika konieczność umieszczania smartfonu na ładowarce. Wystarczy, że urządzenie znajdzie się w zasięgu specjalnej ładowarki emitującej fale milimetrowe. Brzmi wygodnie, nieprawdaż? Mimo to z tej technologii jeszcze nie można korzystać. Po prostu nie zadebiutowały jeszcze ani ładowarki, ani urządzenia, które by ją wspierały. Szlak w tej kwestii wytycza Xiaomi, które na początku roku zapowiedziało testowany przez siebie system Mi Air Charge , a zaraz za nim zdaje się podążać Motorola.Motorola zamierza opracować smartfony obsługujące technologię zdalnego bezprzewodowego ładowania, współpracując z firmą założoną przez byłych inżynierów z Caltechu - GuRu. Ta jest światowym liderem w dziedzinie bezprzewodowych rozwiązań zasilania i opracowała niewielki modułowy transmiter, który z pomocą fal milimetrowych (zakres fal radiowych obejmujący częstotliwości od 30 do 300 GHz) ma ładować urządzenia elektroniczne oddalone nawet o kilka metrów. Mowa nie tylko o smartfonach, ale również słuchawkach bezprzewodowych, smartwatchach, a nawet laptopach czy tabletach.Nie wiem jak Ty, ale ja czekam na technologię zdalnego bezprzewodowego ładowania z niecierpliwością. Najwyższa pora, by pozbyć się tych wszystkich kabli.Źródło: PR Newswire, fot. tyt. Instalki.pl