Gamingowe laptopy Lenovo Legion z nowymi Intel Core i monitor 360 Hz

Laptopy dla graczy Lenovo Legion 7i, Legion 5i Pro i Legion 5i

Lenovo Legion 7i / Foto: Lenovo

Monitor Lenovo Legion Y25g-30 z szybką matrycą G-Sync

Lenovo Legion Y25g-30 / Foto: Lenovo

Znana głównie z produkcji laptopów firma Lenovo zaprezentowała kilka nowych modeli komputerów przenośnych, ale też świetnie prezentujący się gamingowy monitor. Wszystkie sprzęty dedykowane są graczom i zostały zaprojektowane pod kątem wydajności w takich zastosowaniach oraz niskiego czasu reakcji.Flagowy Lenovo Legion 7i i Legion 5i Pro będą oferowane z ekranami o przekątnej 16 cali, a 5i w wydaniach 17 i 15-calowych. Co ważne, 5i Pro i 5i umożliwiają sporą personalizację. Wszystkie trzy komputery mogą pochwalić się Windowsem 10, najnowszymi mobilnymi procesorami z linii Intel Core H 11 gen (w tym nawet Intel Core i9-11980HK w Legion 7i), szybkimi nośnikami SSD, WiFi 6 czy Thunderbolt 4. Zależnie od konkretnego modelu, mogą być oferowane z grafikami od Nvidia GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti, aż po GeForce RTX 3080 z 165 W TGP.Ponadto Legion 7i i Legion 5i Pro są według producenta pierwszymi na świecie gamingowymi laptopami o przekątnej ekranu 16 cali i rozdzielczości QHD z proporcjami matrycy 16:10 (odświeżanie 165 Hz). Oczywiście, co ostatnio jest coraz popularniejszą funkcją, mają ograniczenie emisji niebieskiej składowej światła. Lenovo zaopatrzył swoje laptopy w takie możliwości, jak chociażby Legion AI Engine (inteligentny system przetaktowania i przełączania GPU), Legion Coldfront 3.0 (ulepszony system chłodzenia), klawiatury Legion TrueStrike czy blokady kamerek internetowych.Ekrany dla graczy powinny być przede wszystkim szybkie. Najnowszy 24,5-calowy monitor Lenovo Legion Y25g-30 może pochwalić się matrycą IPS o odświeżaniu na poziomie aż 360 Hz i czasie reakcji 1 ms. Tym samym Lenovo wchodzi do w ścisłej światowej czołówki modeli 360 Hz - jak na razie nikt nie wprowadził żadnej szybszej klasy. Producent zaopatrzył Legion Y25g-30 w obsługę technologii synchronizacji wyświetlanych klatek Nvidia G-Sync, ale też Nvidia Reflex.Inne parametry też nie wyglądają źle. Jasność na poziomie do 400 nitów, obsługa HDR, odwzorowanie 99 proc. przestrzeni kolorów sRGB czy wbudowane głośniki stereo 3 W. Fanów świecących elementów ucieszy na pewno obecność systemu RGB typowego dla gamingowego sprzętu. W polskiej wiadomości prasowej niestety nie podano terminu debiutu sklepowego, ale z zagranicznych źródeł można dowiedzieć się, że planowany jest na czerwiec, choć w takim razie teoretycznie nie musi pokrywać się z dostępnością w naszym kraju.Źródło i foto: Lenovo