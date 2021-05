SwitchBot Curtain w promocji. Ten gadżet uczyni Twoje zasłony i firanki smart

Praktyczny sprzęt w dobrej cenie.

Automatyczne zasłony? #TrySwitchBot!

SwitchBot Curtain to nowoczesny i ciekawy gadżet pozwalający zautomatyzować i ułatwić proces odsłaniania oraz zasłaniania zasłon i firan w domach i mieszkaniach. Zanim napiszę o nim coś więcej, już teraz poinformuję, że jest dostępny w promocyjnej cenie , którą da się dodatkowo obniżyć za pomocą kuponu - znajdziecie go nieco niżej w tym wpisie. Dlaczegojest naszym zdaniem godny uwagi?Idzie lato. Za oknem nie zaczęły się jeszcze może upały, ale temperatura na poziomie ok. 28 stopni niedługo stanie się codziennością. Aby chronić mieszkania przed gwałtownym wzrostem temperatury wewnątrz wystarczy zasłonić zasłony. Jak to zrobić będąc z dala od domu? To proste, wystarczy wypróbować akcesorium o nazwie SwitchBot Curtain. Jest ono w stanie zamienić absolutnie każde firanki i zasłony w smart firany i smart zasłony. W jaki sposób?